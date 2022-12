Cierre de cruces causa tapones en la avenida Charles de Gaulle

Desde hace una semana los tapones se han incrementado en la avenida Charles de Gaulle, en el tramo comprendido entre la autopista de San isidro y la cella, por el cierre de algunos cruces por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Este.

Moradores, comerciantes y usuarios de la Charles de Gaulle consideran que las autoridades debieron analizar mejor los cierres porque, aunque algunos se justifican, pero otros entiende que complican la situación del tránsito. Al menos cuatro cruces fueron cerrados con la continuación de contenes.

Miguel Sala, residente en el barrio Brisa de Mendoza,indicó que están sufriendo demasiado porque el acceso que tenían en la Charles de Gaulle desde la calle Proyecto fue cerrado y ahora no tienen forma de dirigirse hacia la autopista de San Isidro. En ese lugar algunas personas han roto los contenes construidos reciéntenme por la Alcaldía y cruzan los motores por el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/19/un-grupo-de-personas-en-una-calle-con-coches-8d21102f.jpg Los tapones se alargan en las horas picos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/19/un-hombre-con-un-nino-en-bicicleta-en-la-calle-e78494a1.jpg Este cruce es destruido poco a poco (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/19/un-tren-en-la-via-publica-con-edificios-de-fondo-b8c61f6c.jpg En este lugar historicamente el semáforo da paso contrario en la misma vía. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/19/un-hombre-en-frente-de-un-arbol-e570fbea.jpg Miguel Sala (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/19/hombre-sentado-en-una-silla-1deacae2.jpg José Contreras (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Salas indicó que a poco más de 50 metros del lugar está el cruce de la carretera de Mendoza y hay un semáforo, pero está prohibido el retorno, por lo que tienen que trasladarse a casi un kilómetro para retornar con la misma dificultad y el peligro del tramo cerrado.

“Con ese cierre de la Charles, nosotros estamos sufriendo demasiado, no sé quién asesoró al síndico, es mucho el problema, esto se entapona, no se puede doblar en el semáforo, hay que darle para atrás, los callejones son muy estrechos. Mira el sábado hubo un tapón de una hora”, dijo, mientras señalaba una angosta calle del sector.

José Contreras, comerciante de la zona, dijo que muchos de sus clientes se han alejado porque no tiene forma de retornar por la Charles en dirección norte/sur, porque si intentan por el semáforo que está en el cruce, entonces hay miembros de la Digesett que lo impiden.

“Estamos por recolectar firmas para ver si se puede eliminar el cierre del cruce, hay muchas personas, clientes que se desencantan y no pasan. En el caso de entrar por el barrio de Mendoza para salir a la carretera del mismo nombre las calles son estrechas yes un caos, no se puede retornar en U, es un problema”, dijo Contreras.

Un empleado de la envasadora Rojo Gas dijo que desde que se cerró el cruce las ventas han bajado considerablemente, porque los clientes ya no pueden entrar como antes. Indicó que además de ese problema, el mayor son los tapones que se forman en el lugar, principalmente en las horas pico.

Alcaldía explica

Diario Libre consultó a la Alcaldía y en voz de su director de Comunicaciones, Jhonatan Liriano, se informó que los trabajos los realiza esa entidad, pero que se trata de un proyecto del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) como parte del corredor Charles de Gaulle.

Indicó que es un trabajo coordinado entre ambas entidades que busca mejorar el tránsito por la Charles de Gaulle y garantizar más seguridad a los peatones.