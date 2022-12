En Los Alcarrizos esperan con alegría la operación del Teleférico

Residentes en el municipio Los Alcarrizos, de la provincia Santo Domingo, esperan con alegría el funcionamiento pleno del Teleférico y aseguran que la obra será de gran impacto en el transporte, el desarrollo de la demarcación y el valor de sus propiedades, pero también hay quienes son indiferentes y rechazan usar el servicio cuando funcione.

La obra, cuyo costo asciende a los RD$6,978,651,038, entrará en funcionamiento pleno a partir de febrero, conforme informó el presidente Luis Abinader al dejar iniciada esta semana la prueba del sistema.

Los trabajos no se detienen y debido a la zanja que abrieron para instalar los cables del Teleférico en la avenida Duarte del sector, el tránsito está más caótico que nunca, con tapones de kilómetros, pero para personas como Ciprián Colón es parte del sacrificio para luego disfrutar.

“Es una bendición de Dios, eso va a facilitar la movilidad de los seres vivientes que vivimos aquí en Los Alcarrizos, cuando ese teleférico funcione vamos a poder ir de aquí a Sabana Perdida con 20 pesos, eso significa un ahorro porque un estudiante que vive aquí para ir a la universidad en la ciudad tiene que pagar 200 y 300 pesos diarios y cuando el Teleférico este funcionando, vamos a hacerlo con 40 pesos”, dijo.

Marcos de los Santos (FRANCISCO ARIAS) Zona Franca Los Alcarrizos (FRANCISCO ARIAS) Estación 4 del Teleférico (FRANCISCO ARIAS) Calle Duarte de Los Alcarrizos (FRANCISCO ARIAS)

Destacó que, junto al Metro de Santo Domingo y la Circunvalación, Los Alcarrizos será un buen lugar para vivir y aseguró que de la ciudad irán a comprar propiedades.

"Con ese teleférico y el Metro, eso nos va a ayudar mucho a esta comunidad, eso es desarrollo, mejora el flujo de vehículos para nosotros llegar a nuestro trabajo y mejorará las finanzas, porque con un solo pasaje puedes usar también el Metro" Yamilet Severino Dueña de salón de belleza “

Marcos de los Santos dice que jamás se montaría en el Teleférico, aunque reconoce que es beneficiosos para su sector. “Yo esas cuestiones que no entiendo fácilmente no me gustan. Yo me monté una vez en el Metro y no me gustó, eso es demasiado gente apeñucao, no me gusta”, adujo.

José Manuel Espinal, es un joven de la localidad que manifestó que ha sido una buena opción porque hay muchos tapones que afectan porque, aunque no vive en Los Alcarrizos, para llegar a su trabajo dura una y dos horas en tapones.

Juan Medina dice estar de acuerdo con el desarrollo, pero entiende que los gobiernos nunca invierten lo real en esos proyectos, porque muchos funcionarios se quedan con parte del dinero.

“Mira, aquí en el municipio de Los Alcarrizos hay muchas obras paralizadas y el desarrollo está estancado, porque comienzan las obras y cuando están en un 40 y hasta en un 80 por ciento la paralizan y son los otros gobiernos que la terminan”, manifestó. Dijo temer que eso pase con el Teleférico.

Para Lucio Jiménez, el Teleférico va a beneficiar a la comunidad porque muchas personas podrán transportarse más rápido, debido a actualmente se pasa mucho trabajo para llegar hasta el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

“Eso ayuda mucho al municipio porque yo tengo ese carro, en el que me muevo, pero yo no debo solo pensar en mí, yo tengo que pensar también en el desarrollo porque no todo el mundo puede tener un vehículo”, refirió.