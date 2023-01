Manuel Jiménez dice que la deuda que tiene la Alcaldía con Duquesa la dejó la pasada administración

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aclaró que la pasada administración dejó una deuda de cuatro meses con el vertedero de Duquesa que no han podido cumplir y anunció que el municipio volverá a verter en el lugar.

Manifestó que las pasadas autoridades dejaron de pagar los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2020 a pesar de que el Gobierno depositó el presupuesto de abril de ese año el 17 de abril y su gestión comenzó el 24.

“Cuando nosotros entramos, el primer presupuesto que recibimos fue en mayo, porque el presupuesto de abril del 20 lo habían agotado el 17 de ese mes y nosotros entramos el 24…cuando nosotros llegamos el 24, las cuentas estaban en menos cinco millones, había cheques hechos por cinco millones que no estaban en las cuentas, dejaron todo limpio, eso es algo increíble, ni los teléfonos pagaron”, se quejó el alcalde.

“Entonces hemos estado siempre por conciliar con Duquesa esa deuda anterior que dejaron y tenemos dificultad en nuestra gestión para solventar todo lo malo que dejaron, imagine usted que también dejaron de pagar no se sabe por qué, no sabe con qué criterio hicieron eso durante esos cuatro meses no hicieron ni un pago”, dijo Jiménez.

Reconoció que es una deuda pendiente, pero que están pagando las mensualidades después que volvieron a verter en Duquesa. Dijo que cuando les dicen que tienen que pagar la deuda vieja, no pueden porque no tienen los recursos para ello.

Las Alcaldías de Santo Domingo Este y Norte son las únicas que no pagan al vertedero de Duquesa por el vertido de residuos. En el caso de Santo Domingo Norte nunca lo ha hecho porque el botadero está en su territorio y es parte de la administración del basurero.