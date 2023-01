Citan temas pendientes de la juventud dominicana

La falta de oportunidad de empleo y de toma de decisiones en el ámbito político constituyen algunos de los principales males que afectan a la juventud dominicana, según opinan personalidades vinculadas con motivo de celebrarse este marte el Día Nacional de la Juventud, creado mediante la Ley 20-93.

Esta legislación, impulsada por el fenecido padre Luis Rosario y sometida al Congreso Nacional por el entonces diputado Thomas Hernández Alberto, también autor del Premio Nacional de la Juventud, busca generar políticas públicas en favor de los jóvenes, pero de acuerdo con el proponente del proyecto convertido en ley, todavía la sociedad tiene una deuda pendiente con ese sector.

Entiende que gracias a la legislación todos los gobiernos han tenido que dedicar el 31 de enero a los jóvenes, que tiene su base en el Día de San Juan Bosco y aunque se han hecho muchas cosas, faltan otras.

“Todavía no tenemos aprobada la Ley de Primer Empleo para la juventud y en cualquier empresa todavía exigen experiencia, aunque tenga 17 o 18 años, es decir el país tiene una deuda con la juventud y hasta que se cumpla no se podrá hablar de un verdadero desarrollo, se puede haber de crecimiento económicos, pero no de desarrollo social”, dijo Hernández Alberto.

Al valorar que ahora hay más oportunidades para que los jóvenes estudien, se mantiene una alta proporción de los jóvenes dominicanos que son “ni ni”, que ni estudian ni trabajan.

Alexis Peña, asesor de Coordinadora con Don Bosco, que trabaja en siete sectores de la parte norte del Distrito Nacional, entiende que, lamentablemente, este día pasará como cualquier otro, porque no se han llenado las expectativas que contempla la Ley 20-93 sobre la juventud dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/30/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-con-espectadores-6a6fc732.jpg Premio Nacional de Juventud . (ARCHIVO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/30/un-grupo-de-personas-una-de-ellas-sujetando-un-paraguas-7e12675b.jpg Jóvenes estudiantes. (ARHIVO /DIARIO LIBRE)

Narró que tiene contacto con muchos jóvenes, entre ellos profesionales que han hecho grandes esfuerzos y sus familias para estudiar una carrera y hoy son psicólogos, administradores, contadores y de otras profesiones, pero no las pueden ejercer porque no los emplean. Deploró que se siga exigiendo experiencia para facilitarle un trabajo.

"Todavía miles de jóvenes están a la espera de oportunidades de empleos, tanto en el sector público como privado, pero también en la política sigue siendo un desafío su participación, no solo en la participación, sino también en la toma de decisiones, los jóvenes no tienen espacios en los que puedan tomar decisiones por otros jóvenes dentro de los partidos" Alexis Peña Asesor de Coordinadora con Don Bosco “

El dirigente político juvenil y presidente del movimiento Jóvenes Contra la Violencia, Tony Guevara, dijo que es importante recordar que el país tiene una deuda con los jóvenes, producto de la desigualdad social y la falta de oportunidades que sufre y que para enfrentar los problemas laborales y sociales se necesitan medidas específicas orientadas a crear más y mejores políticas públicas.

“La juventud dominicana se encuentra desamparada también con la partida del Don Bosco dominicano, el padre Luis Rosario, quien dedicó su vida a los jóvenes y gracias a él y al grupo de jóvenes hoy se celebra cada 31 de enero el Día Nacional de la Juventud, él siempre luchó por mejores oportunidades para la juventud”, sostuvo.

Por su lado, Ángel María Acevedo, uno de los ideadores del Día Nacional de la Juventud, exhortó a los jóvenes dominicanos a luchar por un mejor país.

El comunicador juvenil, quien fue el propulsor de la ley 20-93, que crea el Día de la Juventud, dijo que los jóvenes constituyen la mejor esperanza para construir una mejor República Dominicana.

Recordó que cada Día Nacional de la Juventud es una fecha propicia para no olvidar a San Juan Bosco, quien fue el verdadero padre y maestro de la juventud, a los Padres de la Patria, Duarte, Sánchez y a Mella, quienes fundaron la República y al padre Luis Rosario, quien hizo grandes esfuerzos apoyando a los jóvenes a se hicieran realidad este día.

Deploró que los artistas urbanos no tengan mensajes positivos para los jóvenes a través de sus músicas y bailes que promuevan importantes valores como la paz y el amor entre los dominicanos. Además, hizo un llamado a la juventud a utilizar las redes sociales para promover el bien y no hacer causa común con las acciones negativas y que nos empaña la imagen de ser buenos jóvenes y amantes de esta nación.

Llamado a enfrentar barreras

El Foro de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa) República Dominicana, a propósito de la celebración, llamó a enfrentar las barreras que impiden el desarrollo pleno de la juventud.

Cada 31 de enero la República Dominicana conmemora el Día Nacional de la Juventud, como un esfuerzo para continuar enfatizando la importancia de brindar oportunidades que impulsen el desarrollo pleno de la población joven en el país que, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), constituye el 33.2 % de la población dominicana.

Expresó la entidad que, no obstante, el avance significativo que ha experimentado el país en materia de fortalecimiento de la población joven con una edad media de 28.15 años, requiere que se incrementen los esfuerzos para continuar abriendo espacios para que la juventud tenga la oportunidad de materializar proyectos de vida que les permita desarrollarse de manera plena. Esto es posible al afrontar y derribar las barreras que obstaculizan su desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/30/un-grupo-de-personas-con-paraguas-en-la-calle-aba9027b.jpg Estudiantes universitarios (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

“Las juventudes son socios indispensables de la construcción de una sociedad justa e íntegra que busca conseguir la participación de todos y todas en los procesos de desarrollo y de toma de decisiones de nuestra nación”, sostuvo Adrián Triunfer Ulloa, integrante del Panel Consultivo de Jóvenes (YAP), por sus siglas en inglés, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La celebración

Este martes el presidente Luis Abinader encabezará la vigésima séptima edición del Premio Nacional de la Juventud a realizarse en la Plaza España de la Zona Colonial con motivo del Día Nacional de la Juventud, acto que será transmitido por CERT TV, canal 4 a partir de las 8:00 de la noche.

El coordinador del Premio Nacional de la Juventud, Luis Antonio Tejeda, dijo que este año se ha logrado organizar un premio con toda la altura y transparencia requerida. "Gracias por ayudarnos a devolverle la credibilidad y también por ayudarnos a cumplir la intención y la voluntad de nuestro presidente Luis Abinader”, dijo Tejeda.

Más de 210 jóvenes resultaron finalistas luego de ser evaluados por un Comité Nacional de Jurados de alto nivel y cada uno de sus expedientes. Las categorías que serán premiadas son: “Aportes a la Comunidad Rural “, "Aportes a los Derechos Humanos (Niñez, Adolescencia y Juventud)”, "Deporte Nacional", “Deporte Internacional” y "Desarrollo Cultural”.

También, "Desarrollo Empresarial”, “Liderazgo Religioso", “Liderazgo Político”, "Mérito Estudiantil Escolar”, y "Mérito Estudiantil Universitario".

Además, Ciudad Alternativa, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) y el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), celebran el Día Nacional de la Juventud con el panel: “Retos y perspectivas de la participación de jóvenes y mujeres en la gobernanza local”, buscando contribuir a una gobernanza local inclusiva que garantice la participación de mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables.

El foro se realizó en conjunto con la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) y el Ayuntamiento de Los Alcarrizos y el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), como parte del proyecto: “Fortalecimiento de la Gobernanza Local en post-covid y post-elecciones República Dominicana.”