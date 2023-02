Pilotillos siguen causando accidentes en el puente de la 17

Los pilotillos desalineados en el puente Francisco del Rosario Sánchez, o de la 17, continúan causando accidentes de tránsito, en algunos casos dejando víctimas con lesiones permanentes y daños a vehículos.

Con frecuencia se observan los pilotillos atravesados que son impactados por vehículos, sobre todo pesados. Así pasan días y hasta semanas sin que las autoridades correspondientes se encarguen de volverlos a colocar en su lugar.

Es que cada uno está sobrepuesto en medio de las vías sin ninguna base que los mantenga fijos, lo que facilita su movilidad cuando son impactados por vehículos grandes.

La escasa iluminación es otro elemento que provoca accidentes, porque en muchos casos, los conductores no ven a tiempo los pilotillos atravesados.

César Augusto Flores es un motociclista que tiene una lesión en su pierna derecha porque una noche transitaba por el puente e impactó con unos de los pilotillos, cayó y se le fracturó el fémur en dos partes. Cuenta que nadie se ha hecho responsable de su situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/06022023--bloque-de-division-de-vias-de-la-17-08-f72efb54.jpg Los motoristas son los más afectados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/06022023--bloque-de-division-de-vias-de-la-17-04-9c143eda.jpg Los vehículos grandes chocan los pilotillos y los sacan de línea. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

“Yo tuve casi seis meses que no podía hacer nada, yo trabajaba como mensajero y los primeros meses me pasaban el sueldo, pero luego me soltaron en banda y yo tuve que buscármela para poder conseguir la comida de los muchachos”, cuenta.

Maleciano García hace la ruta Los Mina Quinto Centenario y cuenta que en una ocasión se le destruyó el tren delantero de su vehículo y la goma izquierda se explotó cuando chocó con un pilotillo mientras transitaba de Los Mina hacia la avenida Máximo Gómez.

“Yo y los pasajeros no nos matamos de casualidad, eso era para no contarlo ahora, con el choque, una pasajera se dio un golpe en la frente con el vidrio, pero gracias a Dios no fue más grave la cosa. Eso hay que arreglarlo bien y los camioneros deben andar con más cuidados para que no choquen los pilotillos”, dijo.

Además de los accidentes, el problema es causante de largos tapotamientos en las horas pico debido a que los choferes tratan de evadir las estructuras de concreto atravesadas.

El mismo problema en otras zonas

También son impactados con frecuencia pilotillos en la avenida George Washington casi esquina José María Heredia.

Otro problema es el muro de la avenida La Pista, por la zona franca de Hainamosa, debido a la oscuridad. Muchos conductores, sobre todo los que no conocen la zona, impactan sus vehículos con el muro causando daños a los vehículos y accidentes.

De igual modo en la carretera Mella entre el kilómetro 9, la entrada de Hainamosa y la entrada de San Luis. La falta de iluminación y de señalética facilita la ocurrencia de accidentes frecuentes.

Diario Libre intentó buscar una reacción con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres (Intrant), pero no fue posible.