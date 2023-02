Regidor propone preparar la ciudad para casos de terremotos

El regidor del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Yasser Domínguez, planteó la necesidad de realizar un estudio de vulnerabilidad y resiliencia sísmica de la ciudad de Santo Domingo que permita generar condiciones para resistir terremotos.

El edil informó que la ciudad está en una zona sísmico-vulnerable que, de las 14 fallas del área, cuatro pasan de manera directa por este lugar, sin embargo, no existe señalización para vulnerabilidad sísmica como ocurre en Puerto Rico y otras naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/22/hombre-parado-con-un-traje-de-color-azul-6acda573.jpg Yasser Domínguez es regidor por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

“Si a nosotros nos afecta un sismo estando en la calle, no sabemos hacia donde correr, por ejemplo, los parques públicos pueden ser puntos de encuentro, pero no todos, como es el caso del Eugenio María de Hostos, que es un parque que no puede ser sísmico-vulnerable porque si hay alerta de maremoto, está frente al mar”, expresó.

Enfatizó que tampoco hay rutas de evacuación de los edificios públicos ni de circulación vial en caso de sismo, lo que indica que la ciudad debe estar preparada para enfrentar cualquier catástrofe en ese sentido.

Indicó que todos esos elementos a parte de un plan y educación ciudadana deben estar definidos, porque encima de todo, la ciudad se desarrolla de menara vertical y no existen todas las garantías de que los tipos de construcción son sostenibles y de resistencia a terremotos.

Una licitación para el estudio

La semana pasada el Concejo de Regidores aprobó, de urgencia y con el voto favorable del pleno, el proyecto de resolución que autoriza el llamado a licitación para la elaboración de un estudio de vulnerabilidad sísmica de la ciudad de Santo Domingo.

El proyecto busca que la administración de la ciudad incluya los pliegos, condiciones y costo para un estudio de vulnerabilidad sísmica de la ciudad, dentro del presupuesto local, a través del Plan de Ordenamiento Territorial, con la finalidad de poder dotar la ciudad de reglamentos, normativas y ordenanzas que permitan la resiliencia de la ciudad de Santo Domingo frente a cualquier evento sísmico.

El regidor por la circunscripción 3, que lleva tres años impulsando el proyecto, manifestó que hay que ser provisorios y agradeció a la administración de la alcaldesa Carolina Mejía de asumir su propuesta para contemplarla en el presupuesto que sería reformulado en este trimestre y se pueda llamar a licitación.