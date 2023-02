Sacerdote Frankely Rodríguez pide "revisar las familias" antes males que afectan el país

El párroco de la iglesia Las Mercedes, Frankely Rodríguez, consideró este miércoles que la sociedad dominicana se tiene que revisar, sobre todo las familias, ante los frecuentes casos de violencia y delincuencia que vive el país.

Afirmó que la base de muchos de los problemas que hoy enfrenta la sociedad tiene que ver con la educación que se le está dando a los hijos, sus profesores y las personas que los cuidan cuando los padres trabajan.

“Yo siento que tenemos que hacer un examen de conciencia y esto no es cosa de gobiernos, estos es cosa de la familia. El problema del tránsito no es que haya muchos carros, es la imprudencia; el problema de la basura no es que no la recogen, es que somos malos educados; el problema del agua es que muchas veces no tenemos conciencia y dejamos la pluma abierta, nosotros tenemos que revisarnos en todo esto, porque en muchos hogares no hay formación ni disciplina en el hogar”.

Los feligreses acudieron a las iglesias a que le pusieran una cruz de ceniza. (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS) Iglesia Las Mercedes. (DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS)

Aseguró que cuando la sociedad tenga familias buenas y sanas, entonces habrá una sociedad, un pueblo educado.

El religioso fue entrevistado luego de la celebración de la misa con motivo del Miércoles de Ceniza en la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en la Ciudad Colonial, en el Distrito Nacional, a la cual acudieron decenas de católicos que recibieron la marca de la cruz en sus frentes.

Las distintas iglesias realizaron celebraciones en horarios particulares.

El Miércoles de Ceniza es el inicio de la Cuaresma para los fieles católicos.