Como "ilegal" catalogan residentes en Nuevo Amanecer el desalojo decenas de viviendas

Como una acción abusiva e ilegal catalogaron los propietarios de más de 40 viviendas que fueran derribadas este vienes durante un desalojo en el sector Nuevo Amanecer, ubicado alrededor de la avenida Ecológica, detrás del Hipódromo V Centenario.

Este sábado, mientras recogían escombros y levantaban con madera y zinc casuchas donde reubicarse en la misma zona que ocupan, los afectados dijeron que es cierto que ocupan terrenos del Estado desde hace décadas y que están claro de ello, pero aseguran que muchos ya han comprado o están en proceso de compra de las porciones que tienen.

Dicen que los que irrumpieron en el lugar, además de no haberles notificado previamente no les mostraron ninguna documentación que avalara la propiedad de los terrenos, ni ninguna autorización para deshabitar el lugar.

Critican que además de las fuerzas policiales, entre los que perpetraron el desalojo había un grupo de civiles encapuchados y armados con armas blancas quienes alegadamente penetraban a las viviendas, agredían a sus ocupantes, los obligaban a salir y las saqueaban antes que las maquinarias pesadas las derribaran.

“A mí vinieron y me sacaron de aquí (su vivienda) con mis cuatro hijos. Yo no quería salir, pero me obligaron hombres armados y cubiertos y la tumbaron después”, dijo Nieves Luisa Roque una de las desalojadas que junto a familiares y amigos levanta una casucha para reinstalarse.

Como esta en el sector, que es parte del farallón de la avenida Ecológica que comprende desde la autopista Las Américas hasta la Ciudad Juan Bosch, abundan las historias de alegados maltratos y abusos que iniciaron, según cuentan a las 6:00 de la mañana y tardaron la mayor parte de la mañana, periodo en que fueron tumbados además de viviendas, locales comerciales.

Apelaron a la sensibilidad de las autoridades para que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean el desalojo y que se les resarzan los daños causados durante el mismo.

En la visita de Diario Libre a la zona desalojada se pudo constatar que el lugar no se encontraba militarizado como suele ocurrir en estos casos.