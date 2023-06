Ampliación en el kilómetro 9 de la autopista Duarte ya tiene un año y 15 días y no es mucho el avance

A pesar de que hace un año y 15 días el Gobierno anunció que en unos 10 meses terminaría los trabajos de ampliación de la autopista Duarte en el tramo del kilómetro 9, todavía se mantiene el cuello de botella en el lugar y solo se ve avance en la construcción de las vigas y bases de los dos puentes paralelos al actual.

Las autoridades no han informado las razones del retraso. Diario Libre tiene varias semanas solicitando información al Ministerio de Obras Públicas, pero no ha sido posible lograr una entrevista con los responsables de la obra.

El proyecto fue diseñado para 14 carriles con la construcción de dos puentes a ambos lados de los existentes que tendrán una longitud de 30 metros y 7.0 metros de ancho. En total, las obras tenían en principio una inversión estimada en RD$900,000,000, según informaron las autoridades.

Durante una visita que realizó al lugar el ministro de Obras Públicas, Designe Ascención, donde se reunió con los contratistas del Grupo Malespín y Yellow, Ingeniería y Arquitectura el 17 de mayo del pasado año, se informó que en solo 10 meses la ampliación estaría lista, pero ya han pasado 379 días y solo se observa el levantamiento de contenes y construcción de aceras en una parte norte del trébol y las bases de los dos puentes.

Los trabajos incluyen, además, de la construcción de los dos puentes paralelos, la ampliación a 14 carriles y eso implicaría el desalojo de la terminal de autobuses del Cibao y de los buhoneros instalados en el triángulo de la vía en dirección oeste-este, próximo a la estación María Montez del Metro de Santo Domingo.

El proyecto sería el complemento de los trabajos de la Línea 2-C del Metro de Los Alcarrizos y la marginal que se construirá en dirección oeste-este que permitirá agilizar el tránsito y reducir los extensos tapones que a diario se registran en la zona.

Los datos ofrecidos por las autoridades indican que alrededor de 120,000 conductores se beneficiarían de la ampliación y eliminación del nudo que se forma en el kilómetro 9, principalmente en las horas pico. De acuerdo con Obras Públicas, en el eje vial de comunicación terrestre que representa el Kilómetro 9 hay conexión con el 60 % de la población total del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte919---copy-4ff9a409.jpg Autopista Duarte (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte920-2195cdd7.jpg Aquí están ubicados los vendedores (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte923---copy-33c09879.jpg Ampliación de la Autopista Duarte (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte924-f3826394.jpg Los trabajos se realizan actualmente en el trébol con la avenida Luperon. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte923---copy-2-cc3a7888.jpg Muchas expectativas sobre la mejoría del tránsito en ese lugar (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte925-1652178b.jpg Vista general del lugar donde se forma el embotellamiento (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte928---copy---copy-cbca676c.jpg Los trabajos iniciaron hace mas de un año (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte920---copy-2-3c14e230.jpg Esta plaza tiene mas de 25 años (EDDY VITTINI)

Impacto social

Los trabajos implican el traslado de la terminal de autobuses del Cibao, pero de acuerdo con Antonio Marte, uno de los transportistas propietarios, todavía no se ha llegado a un acuerdo, aunque reconoce que se está en negociaciones.

El dirigente choferil y legislador informó que de llegarse a un acuerdo se trasladarían próximo al kilómetro 9 y medio de la Duarte donde existe un solar, pero que todavía no se ha comprado. Dijo estar dispuestos a negociar si se le garantiza otro lugar donde puedan operar como lo hacen en la terminal del kilómetro 9.

Los vendedores

Con otro grupo al que no se ha llegado a un acuerdo es con los vendedores que ocupan el triángulo de la parre sur del tramo de la Duarte que es intervenido. Se trata de un grupo de 75 casetas que fueron construidas por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste.

Se estima en unas 5,000 personas las que se benefician directa e indirectamente de la comercialización en el lugar de diversos artículos como ropas, alimentos, ajuares para el hogar, equipos para celulares, bancas de apuesta, entre otros negocios.

Carlos de la Cruz, presidente de la Asociación de Vendedores del kilómetro 9, explicó que tienen 25 años en el lugar y están asentados legalmente, por lo que hay que negociar con ellos. Indicó que el Ministerio de Obras Públicas les solicitó una propuesta de reubicación, se las hicieron para la compra de un solar en la zona, pero la respuesta fue que no había dinero para eso.

Sostuvo que un ingeniero de nombre Juan Villar los ha visitado en varias ocasiones para amedrentarlos y conminarlos a irse del lugar, pero advirtió que defenderán su derecho.

"No nos negamos a entregar los terrenos, pero que se haga de la forma correcta, si es para nuestros hijos y nietos que los quieren, está muy bien, no nos oponemos al progreso, pero el atropello no lo vamos a permitir. Juan Villar, encargado de avaluó de Obras Públicas, viene aquí con prepotencia y ofende a los vendedores, nosotros no vamos a aguantar eso y si el presidente no lo sabe, que lo sepa", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/13042023-km-9--vendedores-y-desalojo---joliver-brito20-89300af8.jpg Vendedores en el kilómetro 9. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/13042023-km-9--vendedores-y-desalojo---joliver-brito28-8a982965.jpg En el lugar se comercializan diversos productos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte922-f38becd4.jpg Las autoridades se proponen desarrabalizar el lugar. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte913-29602731.jpg Dirigentes de los comerciantes. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte914-9fd9a63d.jpg En este lugar confluyen cientos de vehículos diariamente. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte924---copy-6f744690.jpg Parte que es ampliada. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/13042023-km-9--vendedores-y-desalojo---joliver-brito22-f3f69a5d.jpg Una parada de motoconcho. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/13042023-km-9--vendedores-y-desalojo---joliver-brito15-36a97046.jpg Comerciantes. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/120423-trabajos-en-autopista-duarte910-913f4388.jpg Kilómetro 9 de la autopista Duarte (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Tomas Silfa, secretario general de la asociación, explicó que el Gobierno se encuentra caro el terreno que propusieron para adquirir sin tomar en cuenta que cualquier local de los que ocupan actualmente puede costar cinco y seis millones de pesos.

Mientras que Jimmy Ortega, también directivo de los vendedores del kilómetro 9, llamó al presidente Luis Abinader a cumplir con la promesa que les hizo cuando los visitó de que serían reubicados. Dijo que solo han recibido notificaciones sin soluciones.