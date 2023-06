Colocan vigas en puente sur de ampliación de autopista Duarte, tramo kilómetro 9

El Ministerio de Obras Públicas ya colocó siete vigas en el puente sur para la ampliación de la autopista Duarte con Luperón de un total de 35 que comprende la ampliación del tramo del kilómetro 9, con lo que se agilizan los trabajos iniciados hace más de un año.

Se trata de eliminar el embudo que se forma en ese tramo ampliándolo de 8 a 14 carriles, lo que, según las autoridades, evitará el taponamiento que se produce en la autopista Duarte en ambas direcciones.

Los trabajos de supervisión para el montaje de las vigas estuvieron a cargo de Onéximo González, asesor del ministro Deligne Ascención, y el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras, Roberto Herrera.

De acuerdo con González la colocación de las primeras siete vigas conllevó el desvío del tránsito vehicular y anunció para la próxima semana la colocación de las vigas correspondientes al puente de la parte norte.

Parte de la estructura recin colocada (DANIA ACEVEDO) Se trabaja en ambos lados de la Duarte (DANIA ACEVEDO) Parte lateral del puente sur (DANIA ACEVEDO) Equipos que trabajan en la ampliación de la Autopista Duarte. (DANIA ACEVEDO)

Dijo que los avances y el proceso de los trabajos que se realizan en el kilómetro 9 están avanzados en más de un 60 %.

"La gente siente que no se ve el proceso y la intensidad de estos, ya que este proyecto es complejo y complicado, debido a que tienen algunas etapas complicadas en el terreno, que no se ven como es el drenaje pluvial, instalación eléctrica, y una serie de labores intensas que no ha parado", explicó.

Expresó que hay algunas interrupciones que no son ni de la firma contratista Malespín ni del Ministerio de Obras Públicas, sino de unas 13 torres eléctricas de alta tensión que hay que movilizar, y que ese es un proceso que toma tiempo.

Explicó que Obras Públicas ha llegado a un consenso o acuerdo para trasladar la terminal de autobuses del kilómetro 9 de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), que corresponde al transportista Antonio Marte, para que el diseño de la obra pueda lucir de acuerdo con lo planeado originalmente.