El peligro de transitar por la antigua Avenida Barceló en Santo Domingo Este

Transitar por la avenida P. Margen, antigua Barceló, en la ribera este del río Ozama es exponerse a accidentarse debido al deterioro de un tramo de la vía donde se ha formado un hoyo de unos tres metros de diámetro y unos siete pies de profundidad.

Próximo al área de los humedales del puerto la corriente de agua pluvial ha creado un agujero que destruyó por completo un tramo de la acera y parte de la vía. Los conductores que utilizan la vía como desahogo en las horas pico se ven obligados a transitar con mucho cuidado para no deslizarse por el lugar.

No existe ninguna señal que advierta del peligro, pero tampoco ninguna autoridad se ha interesado en corregir esa falla a pesar de que hace años que el problema existe. Es que las aguas bajan con tanta fuera que socavaron el tramo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/04/04072023-lluvia-en-el-gran-snato-domingo-francisco-arias05-497440b9.jpg Desde hace años que el problema existe sin solución. (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/04/04072023-lluvia-en-el-gran-snato-domingo-francisco-arias06-6b305861.jpg La lluvias pluviales han erosionado el lugar. (FRANCISCO ARIAS)

Luis Méndez, acostumbra pasar por el lugar cuando va a su trabajo en la ciudad para evitar los tapones y cuenta que en varias ocasiones ha estado a punto de accidentarse en el lugar. "No me he accidentado porque ya conozco la zona, pero eso es un peligro, cuando se mate uno ahí entonces lo arreglan", dijo.

Pablo Medrano, es otro usuario y dice que la vía es muy importante, que es parte de la recuperación vial de la ribera por el antiguo Calero que fue recuperada por la actual administración de la Alcaldía que dirige Manuel Jiménez, pero lamentó que no se le ha prestado la debida atención.

"Ha habido descuido del síndico y de Obras Públicas, por aquí uno se ahorra tiempo, pero mire como está eso y allí adelante se arman unos fiestones donde viene el síndico Manuel Jiménez en un lugar que le dicen Chencha, ojalá y uno de esos visitantes no se mate en este lugar", sostuvo.

La importante avenida comunica los puentes flotantes flotante con Duarte y profesor Juan Bosch por toda la orilla del río Ozama. Es una calle de desahogo para muchos residentes en Ensanche Ozama, Alma Rosa, Los Mina y otros lugares de Santo Domingo Este, además de los que conducen desde el Distrito Nacional hasta el municipio.