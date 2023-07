Residentes en Guachupita denuncian decenas de motoristas realizan "circuito" en horas de la madrugada

Residentes del sector La Fuente, en Guachupita, Distrito Nacional, denunciaron que no pudieron dormir la noche del martes debido al ruido que provocaron decenas de jóvenes a bordo de motocicletas hasta altas horas de la madrugada de este miércoles.

"Se reunieron alrededor de 50 motociclistas en la calle Frank Díaz, con Primera, tomaron las aceras y calles y cuando uno intentaba conciliar el sueño, el escándalo que producían todos esos motores encendidos no dejaba cerrar los ojos", denunció un ciudadano que pidió mantener su nombre en reserva.

En una conversación con Diario Libre, indicó que lo que más le indignó es que llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y le dijeron que no atienden ese tipo de emergencia. Además, mencionó que le proporcionaron un contacto, pero nunca respondieron a su llamada.

"Esto me hace pensar que los dominicanos están desprotegidos en todos los niveles. ¿Cómo es posible que yo, que tengo que levantarme temprano a trabajar no pueda dormir porque a un grupo de vagos se les ocurre hacer estos desórdenes y las autoridades no hacen nada?", cuestionó indignado el caballero.

El denunciante mostró aún más indignación debido a que el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional se encuentra a menos de dos esquinas de donde se formó lo que popularmente se le llama "circuito", y aún así no tomaron ninguna acción. Además, mencionó que al buscar algún contacto de esa unidad en Google, ninguno de los que encontró estaba en funcionamiento.

Según la Ley 184-17, que modifica el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, su función en lo que respecta a la contaminación sonora consiste en recibir llamadas de ciudadanos que presencien infracciones a las leyes 64-00 sobre Medio Ambiente, 42-01 de Salud y 287-04 sobre Prevención y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos. Los agentes del Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional deben presentarse en los lugares donde se producen estas infracciones y someter a los infractores a la justicia.