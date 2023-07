Promueven reelección de Carolina Mejía en reinauguración de parque en Villa Juana

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó este lunes que decidió tener como propósito de vida el servir a los demás, lo cual hace a través de la política. "Yo me decidí por hacer política y no por cuatro años más, por 20 más, porque yo me decidí a que esto era lo mío y esto va para largo".

Mejía habló durante la reinauguración de un parque en el sector Villa Juana, próximo a la avenida Expreso V Centenario, espacio que fue dedicado al cronista deportivo Leo Corporán.

"Oigan bien, Carolina es de Villa Juana, Carolina es de Santo Domingo, pero Carolina es de la República Dominicana, team RD", dijo la alcaldesa motivando a un grupo de presentes que vociferaron "cuatro años más".

Sostuvo que servir, más que un don, es un propósito de vida y puso de ejemplo el trabajo realizado por su padre, el expresidente Hipólito Mejía, y al periodista Leo Corporán, de quines dijo que se han dedicado desde sus posiciones a servir a los demás.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/31072023-inauguracion-de-renovacion-parque-villa-juana--09-405f371b.jpg Participantes en la reinauguración del parque. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/31072023-inauguracion-de-renovacion-parque-villa-juana--18-99137d61.jpg Corte de cinta. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/31072023-inauguracion-de-renovacion-parque-villa-juana--05-5402fd1f.jpg Juegos infantiles. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/31072023-inauguracion-de-renovacion-parque-villa-juana--04-4969b71b.jpg Más juegos infantiles (DL/DANIA ACEVEDO)

El parque

Los trabajos de remozamiento del parque incluyeron la demolición, vaciado y mejora de aceras y contenes, construcción de rampas para personas con discapacidad, iluminación, tanto del área del parque como de la zona.

El parque fue cerrado por completo con malla galvanizada, debido a que está ubicado la avenida Expreso V Centenario. Tiene un gimnasio, bancos, zafacones, área de picnic, árboles de diferentes especies, entre otros atractivos.

Los trabajos también incluyeron señalización e identificación del parque y remozamiento del área de tarima.

El reconocimiento

En el acto estuvieron presentes el expresidente Hipólito Mejía; el ministro de Deportes, Francisco José Camacho Rivas; Luisín Mejía; la presidenta del Concejo de Regidores, Liz Mieses; José Domínguez, presidente del Club Mauricio Báez; José Luis Frometa Herasme, Intendente del Cuerpo de Bomberos; así como el baloncetista José (El Grillo), Vargas y Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama.

Leo Corporán agradeció a la alcaldesa Carolina Mejía por la distinción y al expresidente Hipólito Mejía por el trabajo que realizó en el país y en Villa Juana. "quiero agradecer en el alma, a la alcaldesa y a los queridos regidores, lo más importante es mirar para allá y ver esos niños, Carolina ha hecho un acto grande en remodelar este parque para que los niños puedan estar aquí jugando".

Por su lado, Carolina Mejía dijo que Leo Corporán es un hombre que ha trabajado de manera incansable por Villa Juana. "Villa Juana cambia cuando esta que es mi casa y quienes vivimos en ella decidimos que va a cambiar y que va a mejorar Santo Domingo cuando entendamos que Santo Domingo es la casa de todos los capitaleños y la República Dominicana va a cambiar cuando los dominicanos digamos que sí, que tenemos que transformarla en un lugar mejor", enfatizó.

Ana Cabrera, presidenta de la Asociación de Amas de Casa del Distrito Nacional, expresó su satisfacción por el trabajo realizado por la Alcaldía y aprovechó solicitarle que continúe con el proyecto de abrir una funeraria municipal en el sector.