Regidores aprueban ordenanzas que regularán zonas de Arroyo Hondo y Los Ríos

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó este viernes dos ordenanzas o normativas urbanas que regularán parte de la Circunscripción 2 que comprende el urbanismo, medio ambiente, movilidad, cargas de aguas residuales y pluviales, y que se esperaban desde hacía más de 50 años.

Se trata de la zonificación en Arroyo Manzano, Cerros del Arroyo Hondo conocido como R1, mientras que el otro, el plan de desarrollo (R2), comprende Altos de Arroyo Hondo, Los Ríos, Viejo Arroyo Hondo, Nuevo Arroyo Hondo, Jardines del Norte y Los Peralejos.

Veinticuatro de los 37 concejales aprobaron las resoluciones que fueron discutidas por la comisión de Ordenamiento Territorial desde hace meses, proyectos que fueron iniciativas de la Dirección de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional y de la alcaldesa Carolina Mejía. Del Partido de la Liberación Dominicana solo votaron dos regidores de una membresía de siete

En la zona R1, la ordenanza determina la localización de comercios, viviendas u otros usos especiales y las características de las construcciones. También el límite máximo de edificaciones, requerimientos mínimos en materia de espacios abiertos y retiros, control de densidad de población. Comprende los sectores Arroyo Manzano y Cerros de Arroyo Hondo.

Se mantienen las características de viviendas unifamiliares, comercio local, viviendas en hilera y conjunto de viviendas de uso único. También áreas deportivas, parques, área verde de protección, servicios educacionales, servicios religiosos y áreas especiales.

Sectores de la R2

La ordenanza del Polígono de Conservación e Integración Metropolitana (R2) que comprende los sectores Altos de Arroyo Hondo, Los Ríos, Viejo Arroyo Hondo, Nuevo Arroyo Hondo, Jardines del Norte y Los Peralejos.

Igual comprende viviendas unifamiliares, en hilera y conjuntos de viviendas, comercio local, área de deporte, parques, área verde de protección, centros escolares, iglesias y áreas especiales.

En ambos casos no habrá posibilidad de edificaciones de uso de suelo habitacional multifamiliar, comercial, dotacional o institucional público o privado, aplicándose única y exclusivamente el uso residencial unifamiliar.

El director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía, Mayobanex Suazo, dijo que se dio un paso bastante importante en lo referente a la planificación de la ciudad y se cumple con una deuda histórica de más de 50 años.

"Vamos a pasar de 42.82 por ciento que tenemos de cobertura en el territorio, a partir de la implementación en los próximos días de estas ordenanzas, vamos a estar cubriendo 74.02 por ciento, es un avance sumamente importante que le ha costado a la ciudad más de 50 años", expresó.

Informó que faltan todavía dos proyectos por aprobar para completar el 94.21 de las normas en el Distrito Nacional. "Para mí, de manera particular, como director de Planeamiento Urbano, es una gran satisfacción, primero, y un gran compromiso que ha puesto la alcaldesa sobre mis hombros".

Suazo destacó que para aprobar las ordenanzas se trabajó desde hace mucho tiempo y se han sustentado en más de 4,500 páginas con todos los estudios de vialidad, de impacto ambiental consensuados con todos los sectores que tienen que ver con las zonas impactadas.

Sin embargo, para la regidora de la Fuerza del Pueblo, Nerys Martínez, las piezas fueron aprobadas sin estudio de tránsito, de impacto ambiental.

"Imagínate cuando se empiece a densificar, un área que no tiene un túnel, que no tiene un elevado, que no tiene cómo la gente entrar, que duran dos horas para salir, que no tiene prácticamente ahí adentro un hospital, que no tiene nada, imagínate lo que va a ser esa zona", dijo la edil.

Martínez consideró que no se hizo un estudio para saber si los residentes en esas zonas en cinco años tendrán las aguas que necesitan.