Ligeras lluvias inundan avenida Hípica en Brisas del Este

Los breves aguaceros de este lunes volvieron a anegar la avenida Hípica en el sector Brisa del Este, en el municipio Santo Domingo Este, obligando a conductores de vehículos y peatones a buscar calles alternas para poder entrar y salir del sector sin mojarse los pies.

Es un viejo problema que afecta a miles personas. Se trata de charcos de hasta tres pies de profundidad que ocupan al menos cuatro tramos de la concurrida vía como la Hípica con las siguientes esquinas: Calle 10, Corazón de Jesús, calle Agua Ana y Los Moya.

Los charcos aislaron viviendas, pero también negocios que no pudieron abrir sus puertas. Javier Mora, dijo que apenas fue un breve aguacero y la vía quedaron llenas de agua que tardan hasta semanas en filtrarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-19-ab243f85.jpg Otra de las calles inundadas. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-11-2a8ace26.jpg En ocasiones solo pueden transitar por la avenida Hípica vehículos altos. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-18-40dc5041.jpg La basura se acumula en algunos puntos y tapa los imbornales. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-13-b2104bc5.jpg Mucha gente se arriesga a cruzar. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-20-526061ce.jpg Las aguas afectan la salud. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-09-444616eb.jpg Algunos negocios afectados. (DL/DANIA ACEVEDO)

Informó que las rutas de guaguas tienen que irse por otras calles y deploró que es un problema de años que no se soluciona de manera definitiva. Dijo que la Alcaldía ha limpiado algunos de los imbornales, pero vuelven y se tapan.

"Parece que el trabajo que hicieron no fue muy bien, el Ayuntamiento vino el otro día y sacaron la tierra, porque no podemos decir mentira, pero parece que el filtrante parece que es para adelante que está tapado por completo, porque no está bajando el agua, nosotros lo que queremos es que solucionen eso", señaló.

Mientras que Altagracia Cabrera asegura que existen filtrantes que se tapan con la basura que lanzan algunas personas en la vía. Indicó que la Alcaldía eliminó un vertedero casi frente a su casa, pero como quiera la gente de otros lugares la deposita en el lugar.

"Yo soy testigo de que el ayuntamiento ha venido, eso es lodo que ellos han sacado de ahí, pero qué hizo el ayuntamiento que lo dejó ahí mismo y cuando llueve vuelve a tapar los filtrantes, entonces no están haciendo nada", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/quito-a8ab0b40.jpg Estudiantes se colocan fundas en los pies para salir a la escuela en la avenida 25 de Febrero. (ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-03-41b2a031.jpg Más charco. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charco-por-lluvia-en-la-avenida-las-americas-01-f4788ec3.jpg Autopista Las Américas con avenida San Vicente de Paúl. (DL/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/04/04092023-charcos-en-brisa-del-este-02-8650eb2e.jpg Negocio de la avenida Hípica. (DL/DANIA ACEVEDO)

Dijo que tiene que dar una vuelta por el sector para llegar a su casa porque casi frente a ella se forma un gran charco. Manifestó que se arriesgan a contraer alguna enfermedad al hacer contacto con aguas contaminadas.

"Cuando empieza a llover, de inmediato los baños empiezan a respirar y las casas se llenan de malos olores, estamos en peligro como quiera y esto es cada vez que llueve, aunque sea un chin de agua. A veces viene un camión y la succiona, pero ni así y dura semanas", refiere.

Otra situación fue en la avenida Las Américas en el puente sobre la avenida San Vicente de Paúl, donde se forma un charco que causa taponamiento. Los vehículos tienen que transitar por esa vía expresa a muy baja velocidad en ese tramo para evitar que se les apaguen.

Este problema tiene tiempo sin solución y los vecinos lo atribuyen a la falta de mantenimiento de los desagües tanto sobre el puente como en la tierra firme.