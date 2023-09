Urbanistas aprueban el proyecto de Sistema Integrado de Transporte del Gran Santo Domingo

Expertos en planificaciones urbanas favorecieron el proyecto "Sistema Integrado de Transporte Santo Domingo SIT-SD", anunciado por el Gobierno. Lo consideran ambicioso y necesario, pero algunos entienden que debe ser un plan más integral y contextualizado que ofrezca opciones para la movilidad en el Gran Santo Domingo.

El arquitecto y urbanista Omar Rancier considera que es una buena y ambiciosa iniciativa y una oportunidad para formular un plan metropolitano de ordenamiento tanto para el Gran Santo Domingo como para Santiago.

Sin embargo, entiende que le hace falta el plan que permita ver el tema del tránsito y el transporte como algo integrado, como lo sería un "Plan Metropolitano". Considera que el proyecto debería abordar problemas del tránsito imprescindibles por su costo social, como el de los motoristas, que en su opinión, se han convertidos en "los catalizadores del caos urbano".

Me parece interesante lo de los trenes, pues coincide –dijo- con la propuesta que se hizo en el 2018 en un taller metropolitano realizado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), coordinado por la Mesa de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad, con el apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

El encuentro contó con la participación del especialista español en Metropolización, Pedro Ortiz, quien proponía lo que él llamaba "trenes de cercanía", dentro de su metodología de planificación metropolitana llamada "metromatrix".

Grethel Castellanos, planificadora territorial, asegura que lo presentado por el Gobierno el pasado miércoles no es nada nuevo y coincide con Rancier en que el tema se había analizado.

"Yo no te diría que ese es un plan malo. Bueno, yo lo que te diría es que a ese plan le falta contexto", dijo y argumentó que ese mecanismo tiene que ser integral y sistémico, porque si no tiene esos elementos integrados, "no sirve".

Manifestó que detrás del proyecto hay sectores interesados, como en otros gobiernos, que quieren utilizarlo para desarrollar un plan que incluye las tierras en los alrededores de la Circunvalación Santo Domingo.

Marcos Barinas, arquitecto y planificador urbano, considera ambicioso y valiente el sistema porque incluye una serie de compromisos que lo hacen diferentes. Dijo que conocía muchas de esas iniciativas.

"Cualquier iniciativa que mejore el transporte es bienvenida, y esta en particular. Lo innovador es que se presenta como un sistema integrado complejo que involucra tres regiones del país", manifestó.

Advirtió que se trata de un proyecto complejo que requerirá de tiempo para desarrollarlo, por lo que considera que constituye un reto.

José Urtecho, experto en gestión de tránsito, dijo que es proyecto importantísimo porque se trata de un sistema organizado y decente que daría opción a los pasajeros para que dejen en sus casas los vehículos privados.

"Hay que mirar al sistema de transporte público, el colectivo como en todos los países, en los que la gente no utiliza los vehículos privados. El uso del transporte colectivo va a ir cambiando como está ocurriendo en la Churchill", aseguró.