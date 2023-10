En residencial Juan Rafael, en Santo Domingo Norte, denuncian que reciben agua contaminada

Vecinos del residencial Juan Rafael, en Santo Domingo Norte, denunciaron que reciben agua contaminada de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), situación que está afectando su salud.

Solicitaron a las autoridades la mejoría del servicio, por el cual, subrayaron, pagan facturas todos los meses.

Informaron que la gente se enferma, "sobre todo las mujeres en sus partes íntimas", y que también tienen alteraciones en la piel. "La gente ha tenido que colocar filtros en las tuberías, pero aún así el agua llega de color marrón y en ocasiones negra", expresaron.

Muchos de los residentes han tenido que mudarse por la situación y ni pueden alquilar los apartamentos porque nadie quiere mudarse con esa situación. Varias de las viviendas tienen letreros en su frente con la inscripción "Se Alquila" o "Se vende".

Teodoro Fernández, secretario de la Junta de Vecinos Juan Rafael Norte, explicó que se abastecen de nueve pozos tubulares, ubicados próximo a una zona donde en un tiempo pasaba un riachuelo y ahora es una cañada. De los nueve pozos, dos tienen agua con cierta calidad y siete contaminada.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/17102023-problemas-con-el-agua-en-residencial-juan-rafael-05.jpg El Residencial Juan Rafael está ubicado en la avenida Jacobo Majluta en Santo Domingo Norte. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/17102023-residentes-de-residencial-juan-rafael-01.jpg Janet Acosta, residente en Juan Rafael, habla con reporteros de Diario Libre. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/17102023-residentes-de-residencial-juan-rafael-02.jpg Teodoro Hernández, secretario de la Junta de Vecinos Juan Rafael Norte, explica la situación del agua en ese residencial. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/17/17102023-problemas-con-el-agua-en-residencial-juan-rafael-07.jpg La gente se muda del lugar debido a la mala calidad del agua. (DANIA ACEVEDO)

Dijo que han hecho estudios de laboratorio para determinar la calidad de las aguas y han encontrado diversos patógenos que atentan contra la salud de los residentes que utilizan ese líquido para bañarse y realizar sus quehaceres domésticos.

El dirigente comunitario indicó que por esa causa mucha gente se está mudando del residencial, construido por la empresa Bisonó hace más de ocho años. Precisó que la constructora dejó en manos de la Caasd el tema del manejo de las aguas.

"El agua llega contaminada; un día viene con olor a perfume, otro día con olor a detergente y otro día con olor a ciénaga o a tierra podrida" Teodoro Fernández, Secretario de la Junta de Vecinos Juan Rafael Norte “

Las familias han reportado el caso a la Caasd, que según dijo, debe darle mantenimiento a las dos cisternas de oxigenación y clorificación.

Janet Acosta explicó que los filtros y las lavadoras se tapan por la suciedad del agua, pero que el problema mayor es el impacto en la salud, porque muchas mujeres padecen infecciones vaginales.

Manifestó, además, que por la suciedad del agua, los inodoros se manchan y ha tenido que cambiar las losetas del baño por la mugre que contiene el agua.

Por su lado, Mónica Pérez dijo que, pese a la pésima calidad del agua, la Caasd siempre cobra por el servicio. "Mi apartamento ahora está vacío porque por el caso del agua no es digno ni siquiera para habitarlo, pero me siguen cobrando el agua que me dañó el inodoro y la bañera", expresó.

Edison Sánchez manifestó que es lodo lo que reciben por las tuberías y que tienen más de un año padeciendo el problema.