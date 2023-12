Joven con discapacidades ahora vive en casa digna

Maicol, el joven de 20 años que aparenta de 10, y su abuela Antonia ahora viven más cómodos con la intervención que le hizo a su casa Jompéame, luego de un reportaje publicado por Diario Libre. Su casa fue remodelada y equipada.

En su mundo y aparentemente ajeno a la realidad de su entorno, Maicol Reyes, el joven de 22 años, pero que aparenta de 10 por diversas patologías y discapacidades, ahora vive más cómodo, gracias a que la entidad y el Ministerio de Obras Públicas les reconstruyeran y equiparan su vivienda.

Su abuela, Antonia Rodríguez Fortuna, está feliz por el cambio de su hogar. Ahora la casa está clara porque abrieron nuevas ventanas, tiene fregadero, un nuevo, espacioso e higiénico baño, un tinaco y todo el mobiliario nuevo.

En principio Obras Públicas intervino la casita ubicada en el callejón Orlando Martínez número 32-A, por la calle Presidente Vásquez del barrio Pueblo Nuevo, en Los Alcarrizos, pero no concluyó y es entonces cuando Jompéame asume la obra hasta terminarla y equiparla, además de corregir algunas irregularidades en la construcción.

Muebles, comedor, nevera, abanicos, estufa, lavadora y camas son todos nuevas. Maicol ha rechazado su cama y prefiere dormir y pasar el día y la noche acostado y arropado en una colchoneta en el piso. ¡No hay manera que use su nueva cama!, cuenta su abuela.

¿Cómo se siente ahora? "Adiós, feliz de la vida, yo no esperaba que me arreglaran mi casa así, pero le doy las gracias a todos, que Dios me le dé larga vida y me lo proteja en todos los pasos que den en su vida. Estoy muy agradecida", dijo Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/13122023-antonina-rodriguez-abuela-de-joven-con-discapacidad-94.jpg Doña Antonia observa desde su casa. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/13122023-habitacion-de-maicol-nieto-de-antonina-rodriguez96.jpg La nueva cama de Maicol. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/13122023-fachada-de-la-casa-de-antonina-rodriguez.jpg Callejón por donde se llega a la vivienda. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/13122023-medicamentos-de-maicol-nieto-de-antonina.jpg Medicamentos que consume Maicol. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/13122023-habitacion-de-maicol-nieto-de-antonina-rodriguez95.jpg Envuelto en una sábana está Maicol. Se pasa el día y la noche así y no usa su nueva cama nueva. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

Maicol tiene sus medicamentos garantizados, al menos por un año, donados por Jompéame y su abuela se afana en tenerle su avena, que es prácticamente lo que consume en biberón. Nunca ha ingerido alimentos sólidos.

Cuenta doña Antonia que su nieto fue llevado a un centro de salud donde les hicieron diversos tipos de análisis y su salud está perfecta, de acuerdo con lo que le dijeron los médicos a la familia, que se preguntaba si con solo consumir avena era posible que una persona tenga tanta fuerza como Maicol, quien en ocasiones los agrede.

El joven hace crisis y ataca a cualquiera con una fortaleza increíble y destroza con sus dientes todo lo que puede, sin embargo, su abuela, enferma de disípela, no tira la toalla y se arriesga a atenderlo como si fuera la madre que murió cuando el muchacho era pequeñito.

Manos generosas se han extendido hasta ese hogar donde la familia vive en condiciones de dignidad y con alegría reciben las fiestas navideñas.