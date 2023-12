Poco movimiento en rehabilitación del paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez

Desde hace días que no se ve personas trabajando en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, donde colapsó un muro con las lluvias del 18 de noviembre y dejó un saldo de ocho personas fallecidas y varios heridos.

Este viernes se comprobó la ausencia de actividad en la parte intervenida, no había movimiento de personas y las maquinarias estaban apagadas y estacionadas. Vendedores y usuarios del espacio informaron que hace mucho que no ven a nadie trabajar.

"Yo soy vendedor y llego a las ocho de la mañana y me voy a las cuatro de la tarde y no veo que se hace nada". Al preguntarle desde cuándo se está dando la situación, dijo que hace unos 15 días. Los trabajos están a cargo de la empresa Estrella.

Expedito Medrano utiliza el puente peatonal para cruzar por el lugar y asegura que desde hace días que no ve a nadie en el área de donde ocurrió la tragedia. "Yo no veo a nadie ahí desde hace mucho, esa gente no está haciendo nada", indicó.

Nidia Martínez, estudiante universitaria considera que los trabajos están lentos porque hace un mes y medio de la tragedia y es poco lo que se ve que han hecho. "Yo veo eso lento, esa gente trabaja dos días y se para tres", indicó.

Obras Públicas

A inicio de los trabajos, hace más de un mes, el Ministerio de Obras Públicas informó que, en un plazo de 12 semanas, estarían realizadas todas las actividades, entre ellas el proceso es la perforación y construcción de drenajes profundos, que servirán para aliviar las presiones hidrostáticas que pudieran acumularse y ejercer empujes sobre la estructura.

De igual modo, el reforzamiento tanto de los muros existentes como del nuevo a construir, a través de la fijación de barras de anclajes directamente en la roca, la construcción de nuevas vigas de coronación que servirán de amarre de todos los tramos de muros prefabricados preexistentes.

En la parte oeste del paso a desnivel fue retirado el restante del uro colapsado y en el este se han hecho perforaciones para el drenaje que evitara el desplome de la estructura como ocurrió el pasado 18 de noviembre.

El Ministerio Obras Públicas fue consultado sobre la causa por la que no se está trabajando, pero no se recibió respuesta.

Otro inconveniente

A raíz del accidente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre(Intrant) conjuntamente con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dispusieron prohibir de manera provisional el giro a la izquierda en la avenida 27 de febrero en direcciones tanto Este como Oeste.

"El paso a desnivel inhabilitado corta a todo el que viene de Santo Domingo Este por el elevado de la 27, entonces ese tráfico hay que distribuirlo porque no hay manera de viabilizar los más de 100 mil vehículos diarios que circulan por el lugar, el semáforo no puede administrar toda esa carga del paso a desnivel por arriba", dijo una fuente.

Explicó que por esa razón también se prohibió, también de manera provisional, la circulación desde la José Ortega y Gasett hacia la Máximo Gómez.

Muchos conductores parecen no estar enterados de la prohibición e intentando hacer giro a la izquierda hacia la parte Norte de la Gómez y en dirección Oeste hacia el Sur de la Gómez, pese a que hay una señal vertical.

Agentes de la Digesett se colocan, en ocasiones, en los giros para indicar a los conductores que deben girar en la siguiente esquina. Los que transitan de Oeste a Este, lo pueden hacer en la Leopoldo Navarro y los de Este a Oeste por la Tiradentes. La medida ha molestado a conductores que ahora deben hacer otra ruta.