Vecinos de El Millón apelan a autoridades para mudar negocio que alegadamente contamina

Vecinos de El Millón apelaron a las autoridades para que sea cerrado un negocio de servicio de impresión que, alegadamente, produce contaminación química y sónica, pero el propietario lo niega y afirma que cumple con todas las normas exigidas por los organismos competentes.

Residentes afirman que ese lugar es residencial y que el negocio no reúne las condiciones para operar, debido a las repercusiones que tiene en la salud mental de lo vecinos sus operaciones. Se trata de la empresa Docugreen SRL, ubicada en la calle Paseo de Los Indios esquina Hermanas Roque Martínez. Se dedica a la confección de letreros e impresiones, como afiches paraguas, bultos y T Shirts, entre otros.

De acuerdo con reportes de vecinos, del negocio salen tóxicos que penetran a las viviendas, pero que, además, se hacen cortes de metales y tienen maquinarias que causan contaminación sónica.

Reacción de la empresa

Sin embargo, el gerente general de Docugreen, Chritian Cala, asegura que trabajan con estándares de calidad que no afectan al medio ambiente y menos a la salud de las personas.

Manifestó que son proveedores de instituciones del Estado y del sector privado y que dentro de sus exigencias está que sus productos sean elaborados en condiciones de respeto a las leyes nacionales. Indicó que es una empresa que paga todos sus impuestos y cuenta con los permisos de operación de las autoridades correspondientes.

Manifestó que tienen una empleomanía de 12 personas, pero que otras personas también se benefician del negocio de manera indirecta, por lo que entiende que aportan a la sociedad en vez de afectarle.

"El tipo de material que se usa aquí es papel, MDF, acrílico y PVC, que son materiales nobles. Ninguno afecta al medio ambiente", dijo durante una entrevista de Diario Libre en el establecimiento.

Explicó que tienen unas impresoras que funcionan dentro de las oficinas, con aire acondicionado, y que en la parte externa cuenta con una máquina que no genera ruido.

Sin embargo, vecinos mostraron sustancias aparentemente químicas que caen en cubetas, razón por la cual tienen que vivir trancados y que aun así sufren afecciones en su salud de manera permanente.

"Es tanta la contaminación que tenemos que cerrar las ventanas y las puertas y, en ocasiones, nos tenemos que ir de la casa por la contaminación", dijo una de las afectadas.

Precisó que han dado parte a las autoridades de Salud Pública, Medio Ambiente y la Alcaldía, pero que aún así no se hace nada para evitar el problema.

Junta de Vecinos

Clemente Melo, presidente de la Junta de Vecinos El Millón I, informó que han dado todos los pasos correspondientes para denunciar el caso y que se han hecho investigaciones sin resultados para que el negocio sea trasladado a otro lugar.

Manifestó que como junta de vecinos ofrecen su apoyo a las familias afectadas y recordó que esa parte de El Millón es de vocación residencial, no industrial.

"Yo fuera autoridad les creyera a los contribuyentes, no es un taller de sastrería, no es de hacer fonografía, no es una oficina de abogados, nada de eso, hay que créele a los vecinos. La junta de Vecinos respaldamos a los vecinos y le pedimos a las autoridades que, por favor, resuelvan, que por la simple sospecha debían ya intervenir", sostuvo el dirigente comunitario.