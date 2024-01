Camioneros haitianos y dominicanos temen que se desplome puente que une ambos países por Dabajón

El deterioro del puente entre Juana Méndez y Dajabón continúa acentuándose, principalmente por las crecidas del río Masacre, lo que pone en peligro a decenas de comerciantes haitianos que cruzan cada día por la frontera.

Los socavamientos de las corrientes del río han afectado varios de los pilares que soportan el puente, al igual que las barandas que están totalmente deterioradas y oxidadas.

Otro problema que incide en el deterioro del puente es la gran cantidad de camiones y patanas que cruzan por el lugar, cargados con cientos de toneladas de materiales de construcción.

Se estima que entre dos mil y tres mil vehículos pesados cruzan todos los días por el puente, cuya vida útil es de 25 años, aproximadamente.

"Nosotros aquí no tenemos dolientes, porque no hay que ser un experto para darse cuenta de que ese puente no durará mucho para derrumbarse, y cuando suceda, podría afectar vidas humanas", expresaron Jonny Pierre, camionero haitiano, y Emmanuel Rivas, camionero dominicano.