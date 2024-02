Empresa dona contenedores a La Nueva Barquita para mejorar recogida de residuos sólidos

El Patronato de La Nueva Barquita recibió este viernes 130 nuevos contenedores para el depósito de basura que fueron donados por la empresa Sucesat, que se encarga de recoger, gestionar y valorar residuos sólidos.

Se trata de contenedores plásticos que sustituirán muchos de los actuales que ya no están en buenas condiciones.

Para el presidente del patronato, sacerdote Gregorio Alegría, este es un proyecto importante para la comunidad.

"La limpieza ha sido una gran preocupación, nosotros todos somos los responsables de que La Nueva Barquita esté limpia. Naturalmente, el patronato no es todo, tiene que contar con la comunidad porque por mucho que se empeñe el patronato, si la comunidad no quiere, no hay forma y eso se llama educación".

Indicó que el compromiso debe integrar a las familias, a la escuela, la parroquia y el medio y las autoridades para mantener un ambiente higiénico. Agregó que hay que enseñar a la gente a que deposite los residuos en fundas, pero dentro de los contenedores.

La entrega de los contenedores es parte de un proyecto de colaboración entre el Patronato La Nueva Barquita y la empresa Sucesat que fue firmado por el padre Alegría y Eva Gil.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/padre-alegria-y-la-barquita.jpg El padre Gregorio Alegría, residentes en La Nueva Barquita y ejecutivos de Sucesat. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/09022024--la-nueva-barquita-recibe-nuevos-contenedores-de-basura-02.jpg Participantes en el acto. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/09022024-actividad-de-la-entrega-de-contenedores-de-basura-de-la-nueva-barquita01.jpg La actividad fue frente al Patronato La Nueva Barquita. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/09/09022024-eva-parte-del-patronato-de-la-nueva-barquita01.jpg Eva Gil, gerente de Sucesat. (DANIA ACEVEDO)

Por su lado, Gil, gerente de Sucesat, dijo que están felices porque iniciaron un proyecto con la Alcaldía de Santo Domingo Norte que busca crear un servicio de recogida de basura eficiente, constante, automatizado y ordenado para ofrecer calidad de vida a las personas que residen en La Nueva Barquita.

"Hoy, con la colocación de los contenedores, damos un paso adelante en esta nueva modalidad de recogida de residuos sólidos, el poder colocar contenedores, realizar la recogida de forma automatizada contribuye a que la ciudad esté más limpia ordenada y mejoremos la calidad de vida de todos ", indicó Gil.

Sostuvo que con la colocación de los contenedores serán referentes para todo Santo Domingo Norte y los demás municipios.

La Nueva Barquita tiene el problema de que los contenedores que existen ya cumplieron su vida útil, muchos están en mal estado y la forma como se recogía la basura no era la mejor porque no había equipos que tomaran los contenedores mecánicamente y los vertieran en los camiones.