Las autoridades de Salud Pública y Medio Ambiente han intervenido el mercado municipal de La Romana por las condiciones de insalubridad que este presenta. La medida fue tomada después de numerosas denuncias externadas por los mercaderes y compradores. Estos expresaran su preocupación por las condiciones antihigiénicas del lugar.

Según el comerciante Juan Isidro, la situación del mercado municipal es grave ya que, en ese lugar, no opera ni siquiera con el 1 % de los servicios básicos que deben tener.

"Los servicios que tenemos son cero. El único servicio que funciona a cabalidad es el departamento de cobro del Ayuntamiento", aseguró Isidro. Además comentó que en el área del mercado no se barre, no se recogen los desechos sólidos, no poseen agua potable ni energía eléctrica.

Otra de las problemáticas que el comerciante mencionó es la carencia de una verja perimetral y de baños.

A su parecer, si se habilita el mercado de manera adecuada tendrían beneficios. Explicó que, cuando se reducen los ejes de contaminación, también disminuye la posibilidad de un brote de enfermedades.

De igual modo, expuso que, cuando tengan bien habilitado el mercado municipal, la venta aumenta y los beneficios serán mayores.

Según sus valoraciones, el actual alcalde es reincidente en desatender las condiciones del mercado y solo enfocarse en cobrar.

Otra de las comerciantes y dueña de una pollera, Guillermina Ruiz, reveló que en el mercado existe una "asquerosidad", y que todos los días van a cobrar, pero no realizan la limpieza del mismo.

Entiende que da vergüenza que la gente no quieran acudir al mercado porque no se limpia. Además, aseguró que la basura tienen que recogerlas ello.

Otros comerciantes solicitaron que se le preste mayor atención a esa situación y demandaron de Salud Pública y Medio Ambiente una rápida intervención.

Informaron que durante meses, se han quejado sobre la acumulación de basura, alimentos desechados en el suelo y aguas residuales estancadas. "Estas condiciones han creado un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades, lo que ha alarmado a la comunidad", expusieron.

Llamado a las autoridades

El director provincial de Salud, el doctor Francisco Alejandro Hodge, junto con el procurador de medio ambiente, Richard Güilamo, intervinieron el mercado municipal y han convocado a todos los mercaderes a una reunión.

El objetivo, explican, es discutir las preocupaciones actuales y desarrollar un plan de acción inmediato para abordar la situación.

El director provincial de Salud Pública expresó que junto con Medio Ambiente y el Dintel de la Policía Nacional están haciendo un operativo para ver cuál es la problemática que tienen en el mercado, tanto de Villa Hermosa como de La Romana.

A juicio de Hodge, es penoso lo que está pasando ahí con la salubridad en ese lugar. Expuso que a partir de esa intervención se estarán reuniendo con el ayuntamiento para tomar las medidas pertinentes.

"Pocas personas están acudiendo a comprar al lugar por la insalubridad que existe", apuntó el director provincial de Salud.

Detalló, asimismo, que se reunieron con el presidente de los mercaderes para buscarle la solución al problema.

De su lado, el procurador fiscal de medio ambiente, Richard Güilamo, informó que su visita al lugar tiene la finalidad de verificar las situaciones que vienen denunciando con relación al mercado municipal.

"Hemos visto muchas situaciones medioambientales y de salud, por lo tanto, hemos convocado a todos los dueños de polleras y carnicería con la finalidad de hacer una reunión en conjunto y buscarle una solución a la problemática que se está dando en el mercado", declaró.

Manifestó que en el lugar hay violaciones a la Ley 6400 de medio ambiente y a la 42-01 que es la Ley general de Salud Pública. De igual modo, explicó que los levantamientos se hacen para tener una primera reunión, para trazar las pautas y los que no obedezcan el plan de acción podrán ser sancionados y sometidos a la acción de la justicia.

Condiciones lamentables

Los informes indican que el mercado se encuentra en un estado lamentable, con alimentos en el suelo, montañas de basura y aguas residuales que representan un riesgo significativo para la salud pública.

