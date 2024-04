Conflicto entre comisiones de transición de la Alcaldía Santo Domingo Este

La transición en Alcaldía Santo Domingo Este no avanza. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El trabajo de las comisiones de transición de la Alcaldía de Santo Domingo Este no ha sido lo fluido como se esperaba por falta de documentaciones del equipo saliente.

El alcalde Manuel Jiménez asegura que todo va bien y que "no hay retrasos", sin embargo Marcos Jesús Colón Arache, coordinador de la comisión de transición de Dío Astacio (alcalde electo), afirma que no todo "ha estado fluyendo debidamente, muchas (cosas) no nos han sido entregadas".

Dijo que fue el 18 de marzo, un mes después de las elecciones municipales, cuando se hizo la primera reunión de coordinación entre las partes, y aunque el artículo 46 de la Ley 176-07 consigna las comisiones de transición, el trabajo no se ha avanzado como se debe.

"Estamos hablando de un mes después de haber pasado el proceso electoral, la ley habla de que tiene que ser dentro de los treinta días", dijo Colón Arache.

Las subcomisiones se han estado reuniendo, algunas informaciones han fluido correctamente, otras informaciones no han estado debidamente fluyendo. Por ejemplo, la comisión de Aseo, que es Aseo y Limpieza, no se ha podido reunir, tampoco la subcomisión de Transportación, ni Planeamiento Urbano".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/08/08042024-entrevista-a-jesus-colon---joliver-brito01.jpg Marcos Jesús Colón. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Colón Arache informó que el 3 de este mes enviaron una carta a Jiménez exponiendo las dificultades que han tenido y aclaró que lo que se ha hecho hasta ahora no se trata de una auditoría, sino de recibir informaciones, que la auditoría se haría una vez asuman las nuevas autoridades.

"Nosotros no sabemos cuántos equipos tenemos, a menos de 15 días de la toma de posesión, y hay una serie de situaciones que todavía nosotros no la conocemos, hay otras que ellos dicen que la van a dar más para adelante, es decir cuando haya avanzado más el mes, más próximo a la toma de posesión y nosotros, en definitiva, vamos a esperar", indicó.

El vocero

Ayer lunes el vocero oficial de Dío Astacio, Milton Olivo, informó que Jiménez está tomando acciones que perjudican el bienestar de la comunidad al desmantelar las instituciones municipales.

"La transferencia de activos y recursos públicos a organizaciones privadas, la privatización de áreas verdes y la saturación de la nómina con nuevo personal pueden tener graves consecuencias para la ciudad y sus habitantes", detalló.

Manuel Jiménez

Jiménez entrevistado del tema por Diario Libre, aseguró que han dado "seguimiento estricto al reglamento para la transición de la Liga Municipal Dominicana el Ministerio de Administración Pública y Fedomu".

"Aquí está todo debidamente organizado, algunos temas son interesantes, por ejemplo, el contrato de combustibles vence el 20 de abril, cuatro días antes, ¿qué estamos haciendo?... una licitación para que por los menos en seis meses garantizar combustibles como manda la ley", dijo.

El eldil aseguró que el mayor legado que deja es la transparencia, que según expresó, iniciaron desde el primer día cumpliendo los procesos según la ley y dijo sentirse satisfecho por el trabajo realizado.