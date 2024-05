La autopista coronel Rafael Fernández Domínguez, antigua San Isidro, es un peligro conductores y transeúntes, debido al uso inadecuado del tránsito de vehículos en vía contraria, al estacionamiento en las aceras y violaciones constante al sistema de semaforización.

Uno de los principales problemas es el uso en vía contraria de la marginal sur en dirección este-oeste, que viola la Ley 63-17 de tránsito y pone en peligro la vida de esos conductores, al parecer de Margarita Luciano, residente en la zona.

"Alguna gente para no ir al retorno, transitan en vía contraria y otros de reversa. Gracias a Dios no ha habido una desgracia, pero si no se le pone freno a esa situación va a ocurrir una desgracia", dijo.

Otro residente en la zona identificado como Manuel dijo: "La verdad es que el desorden promovido por los demonios sobre ruedas pone en riesgo la vida de muchas personas, porque, cuando menos uno lo espera, se encuentra de frente con un conductor en vía contraria este-oeste, desde el semáforo de la Hípica".

Otros hacen igual maniobra para penetrar a la calle J. Bienvenido Jiménez, una importante arteria vial que toman muchos automovilistas para llegar a la avenida Ecológica. También, los vehículos son estacionados en el carril derecho, principalmente camiones y las guaguas amarillas que transportan a los empleados de la zona franca.

Tanto en la autopista Fernández Domínguez venduteros ambulantes se estacionan con sus vehículos para vender frutas y otras cosas, afectando el libre tránsito vehicular de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/10/problemas-de-calles-en-urbanizacion-nueva-jerusalen-eddy-vittini61.jpg Algunos conductores no respetan la ley de Tránsito. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/10/problemas-de-calles-en-urbanizacion-nueva-jerusalen-eddy-vittini59.jpg Estacionamiento prohibido. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/10/problemas-de-calles-en-urbanizacion-nueva-jerusalen-eddy-vittini60.jpg La gente demanda la presencia de autoridades. (EDDY VITTINI)

Además de estos problemas, la autopista Fernández Domínguez presenta deterioro en el pavimento y ya en algunos puntos ha tenido que ser intervenida. Otro problema es que en su marginal norte se acumula agua cada vez que llueve.

Virgilio Rodríguez, residente en el proyecto habitacional Cayena, dijo que la gente se sigue exponiendo a ser embestida por un vehículo, debido a que las autoridades no han cumplido con la promesa de construir pasos peatonales seguros.

"No vamos a negar que los trabajos cambiaron la imagen y contribuyeron a un tránsito más rápido y ha sumado al valor de los proyectos habitacionales que hay por aquí, pero faltan muchas cosas por resolver", indicó.

Lamentó que las autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett) no tomen acciones ante las problemásticas.