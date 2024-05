Momentos de tensión vivieron ayer lunes usuarios del Teleférico de Santo Domingo en el tramo Gualey-Sabana Perdida, al quedar atrapados en sus cabinas, que se paralizaron, debido a que el sistema dejó de funcionar durante una hora y 20 minutos por una avería mecánica.

La avería ocurrió en la línea 1 que comprende las estaciones T1 hasta la T3, desde Gualey hasta Sabana Perdida. El otro cable, que gira desde Sabana Perdida hasta la Charles de Gaulle, funcionó sin problemas.

Incertidumbre

Algunos usuarios que quedaron atrapados en las cabinas dijeron que pasaron un momento difícil. Según Isael Sánchez, en otras ocasiones el sistema se ha paralizado, pero por cinco y 10 minutos.

Precisó que estaba solo en la cabina y deploró que aunque éstas tienen un sistema de comunicación interno, supuestamente no se le informó lo que estaba pasando, lo que aumentaba la incertidumbre.

"Me sentí nervioso porque donde uno está varado, y no puede salir por ningún lado, en algo colgando en el aire, es algo incómodo", manifestó.

Karina Sabino, otra afectada, manifestó que estaba loca por salir de la cabina y que en algún momento se sintió mareada por el movimiento, por la brisa, además "estaba sola".

Las cabinas duraron más de una hora sin moverse. (DANIA ACEVEDO) Algunos usuarios esperan utilizar el sistema. (DANIA ACEVEDO) Una hora y 20 minutos después el servicio fue restablecido. (DANIA ACEVEDO) Usuarios en la estación Gualey que no podian salir. (DANIA ACEVEDO)

"Esas son cosas que no se pueden predecir, la tecnología es así, no es culpa de nadie. No se puede hacer nada ni culpar a nadie".

No se reportó a nadie con ataque de pánico ni otras manifestaciones del sistema nervioso, pero tampoco hubo unidades del 911 por si era necesario.

Víctor Manuel Amparo, residente en Gualey, dijo que sintió como en la estación T1 algo se frenó e hizo un ruido como de un tranque en algo. Manifestó que es la primera vez que observa que el sistema se detiene por tanto tiempo.

En la estación T1 técnicos trabajaron afanosamente para restablecer el servicio y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que la avería ocurrió por desperfecto de una chumacera que fue reemplazada.

Aunque el sistema duró paralizado más de una hora no fue necesaria la utilización de la unidad de rescate que tiene el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y el Teleférico.

No es la primera vez que se paraliza ese sistema de transporte, pero en esta ocasión fue la de mayor duración, estimada en poco más de una hora y 20 minutos.