Desde hace más de 20 años el ver el cielo nublado o escuchar un pronóstico de lluvias en Quita Sueño, preocupa a moradores del sector El Túnel que en ocasiones sus viviendas se llenan de agua hasta el techo, dañando todo a su paso.

Es que la cañada del sector está prácticamente estrangulada a su paso por debajo de la autopista 6 de Noviembre, por falta de mantenimiento y obstrucción en su salida camino al mar caribe, devolviendo las aguas hacia el poblado. La salida de la cañada es precisamente el lugar donde se accidentó la guagua impactada por un camión a principio de diciembre del año pasado.

Rafael Benítez es el presidente de la Junta de Vecinos El Túnel de Quita Sueño y dice que están cansados de reclamar la solución al problema. Recuerda que hace casi dos años el presidente Luis Abinader inauguró las oficinas palacio municipal y prometió buscar una solución al problema, pero no se ha hecho.

"Nos sentimos indignados, vivimos en una incertidumbre, ahora mismo por el huracán que pasó tuvimos que sacar todos los ajuares de las casas de nuestra comunidad, tuvimos dos días sin dormir. Esperábamos que pronto vengan y rescate nuestra comunidad, el señor presidente ya tiene conocimiento, pero falta un poco de voluntad de los ministros como el de Obras Públicas".

Dijo que la comunidad se está desesperando y no descarta otros tipos de acciones para hacer escuchar su voz ante las autoridades y manifestó que el síndico de Haina, Osvaldo Rodríguez, al que le pertenece darle mantenimiento a la salida de la escorrentía, al otro lado de la carretera Sánchez, no hace nada.

Indicó que el director del Distrito Municipal de Quita Sueño, Nelson Brito tiene la voluntad de enfrentar el problema, pero que no cuenta con los recursos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/05072024-canada-de-quita-sueno---joliver-brito-02.jpg La cañada inunda el poblado. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/05072024-canada-de-quita-sueno---joliver-brito-10.jpg Nelson Brito, directro Municipal de Quita Sueño. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/05072024-canada-de-quita-sueno---joliver-brito-06.jpg (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/05072024-canada-de-quita-sueno---joliver-brito-05.jpg Se esa altura es el lugar por donde corre la cañada, pero está casi tapada. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/05072024-canada-de-quita-sueno---joliver-brito-08.jpg El agua se devuelve porque no tiene espacio para correr hacia el mar. (JÓLIVER BRITO)

Mientras que Cecilia Soriano, otra de las afectadas, dijo que tiene 39 años en el sector y que con las lluvias del pasado jueves estaba con nervios desde las primeras horas de la tarde por temor a que se volviera inundar el sector como ha ocurrido en las últimas noviembre.

El director del Distrito Municipal de Quita Sueño, Nelson Brito dijo a Diario Libre dijo que toda la zona de El Túnel es vulnerable porque desde que cae un poco de agua todo se inunda afectado a cientos de familias.

"Nosotros estamos con la preocupación porque quienes viven por ahí tienen que salir a donde los vecinos la mayoría de las veces. Nosotros solamente podemos hacer limpieza para que no se inunde porque la solución conlleva un trabajo millonario".

Insistió en que la Alcaldía no tiene posibilidad de resolver los problemas y que solo se limitan a la limpieza de la cañada y recoger la basura para que no se tape, pero que eso conlleva una logística que cuesta dinero que no se tiene.