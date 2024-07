Residentes en calle La Diana, en el sector Colinas del Arroyo II en el municipio Santo Domingo Norte demandaron la repavimentación de esa vía, la cual desde hace más de 10 años está en condición intransitable por la cantidad de hoyos y acumulación de agua cuando llueve.

Indicaron que es la principal vía del sector que se convierte en un caos porque no tiene canaleta, se acumula basura y agua que afectan la movilidad y la salud de los usuarios.

En la zona existen varios residenciales y los propietarios de apartamentos se ven expuestos a atracos, principalmente en horas de la noche porque tienen que transitar a muy baja velocidad por la cantidad de hoyos y zanjas.

Wanda Vásquez dijo que su vehículo se deteriora por las malas condiciones de la vía. Según dijo hay otras calles en igual o peor situación que la Diana. Indicó que moradores han tenido que protestar en la avenida Jacobo Majluta para reclamar la reconstrucción, pero que nadie hace caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/08/08072024-calle-en-mal-estado-en-la-adriana---joliver-brito-02.jpg La vía requiere reparación. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/08/08072024-calle-en-mal-estado-en-la-adriana---joliver-brito-01.jpg Cuando llueve las calles se tornan intransitables. (JÓLIVER BRITO)

Manifestó que el principal problema es que desde la parte alta desciende una cantidad de agua pluvial y sanitaria y el mal olor no hay quien lo soporte.

Otra vecina, que no quiso ser identificada, planteó que se necesita la intervención de las autoridades, porque ya no aguantan más la situación. Manifestó que en ocasiones han sido visitado por algunas autoridades y se han reunido los principales constructores de apartamentos de la zona, pero todo se queda en foto y palabras y no se ejecuta nada.

Denunció que algunas empresas constructoras lavan los trompos con los que se hace la mezcla de cemento y esa agua la lanzan a las calles que tapa los imbornales.