El Patronato de La Nueva Barquita denunció que algunos beneficiados con apartamentos en este proyecto los están vendiendo violando el "Contrato de Préstamo de Uso o Comodato de Bien Familiar" que firmaron cuando recibieron sus inmuebles hace ocho años.

La entidad explicó que se trata de una situación preocupante que distorsiona la naturaleza del proyecto que en los primeros 10 años de adaptación establece que ningunos de los beneficiados con apartamentos puede vender, alquilar, ceder ni abandonar la vivienda que recibieron gratuitamente por parte del Estado hasta tener el título de propiedad.

Para obtener el título de propiedad, el contrato contempla el cumplimiento de una serie de requisitos como se contempla en el numeral 10 del artículo 18 del Contrato de Uso: "El usuario no podrá arrendar o ceder en uso su unidad a terceras personas".

Sin embargo, el gerente del Patronato, Alexander Grullón, indicó que un grupo de personas, ajenas al proyecto, se ha dedicado a ofertarle dinero a residentes con la finalidad de comprarle los apartamentos a precios bajos, a sabiendas de la ilegalidad, ilusionados porque en dos años se entregarían los títulos a los que han cumplido con los requisitos del contrato que firmaron.

Habrían vendido 148

Informó que a la fecha el Patronato tiene registradas denuncias por ventas de 148 apartamentos, de los cuales, se han logrado tres sentencias de desalojo y nueve casos en proceso, mediante la aplicación del reglamento sancionatorio.

El padre Gregorio Alegría, presidente del Patronato La Nueva Barquita, recordó que La Nueva Barquita es un proyecto único en el país, que no solo contempló un proceso de adaptación para una mejor convivencia, sino que se realizó con el conocimiento y consciencia de los beneficiados de sus deberes.

Aclaró que el Patronato no es el dueño del proyecto, pero que es la entidad creada por el Estado para garantizar la buena convivencia, la paz, el orden y funcionabilidad como ocurre, que todo está reglamentado y las cosas se manejan con absoluta transparencia bajo auditoría.

"Están vendiendo lo que no es suyo todavía, la titulación todavía no ha llegado y por tanto es una venta ilegal, no tienen papeles, ilegal el que lo vende e ilegal el que lo compra", advirtió el religioso, que vaticinó problemas entre las partes al momento de la titulación porque el documento no saldrá a nombre de uno ni de otro y será un inmueble que volverá al Estado para asignarlo a familias que realmente lo necesiten.

Lamentó que haya personas que se de diquen a ofertar dinero a gente humilde que nunca ha tenido 200 ni 300 mil pesos en sus manos a cambio de un inmueble que cuesta más de dos millones de pesos y que se hizo con el dinero del pueblo para sacarlos de la Vieja Barquita donde vivían en condiciones de peligro cuando llovía.

Adelantó que esos grupitos tienen entre sus planes hacer actividades de protesta para que las autoridades les permitan vender los apartamentos violando los contratos firmados.

Quejas contra el Patronato

Nelson Modesto Arias, sindicado como el principal promotor del grupo que favorece la venta de apartamentos, dijo que viven una situación que ha provocado que muchas personas se vayan de la Nueva Baquita porque el Patronato se maneja como dueño del proyecto.

Indicó que se trata a los dueños de los apartamentos como usuarios, sin derechos, que los pueden sacar cuando ellos quieren.

"Ellos dicen que el que alquiló su vivienda no tiene título, el que compró no tiene título, el que le debe al Patronato, no tiene título, sin embargo, esto no fue dado sujeto a ningún tipo de pago", indicó.