Ante reclamo de residentes en la calle 27 Oeste en Las Praderas, propietarios del colegio Leaderville prometieron prohibir trabajos de construcción de un cuarto nivel los sábados después del mediodía y los domingos.

Es que vecinos denunciaron que no podían descansar en paz debido a los ruidos que se producen en la construcción los días de descanso contemplados en las normas de construcción en la ciudad.

Expresaron que la zona donde se construye el cuarto nivel del edificio es residencial, pero que desde hace un tiempo se trabaja todos los días incluidos los días de descanso, lo que tiene irritado a muchos vecinos cercanos a la obra.

Diario Libre consultó a los propietarios del centro de estudios y aseguraron que no se continuará trabajando esos días y que no tenían conocimiento de esas prohibiciones. "Toda la razón del mundo tienen los vecinos, ya no se está trabajando, yo no tenía conocimiento, después que hablé con el ingeniero y me dijo que como el colegio abría y no le daba el tiempo por eso trabaja esos días", indicó una fuente del centro de estudios.

Reconoció el derecho que tienen los vecinos de acudir a la instancia correspondientes, en ese caso la Alcaldía, donde se les informó de las quejas de los vecinos y les prometieron que eso no volvería a suceder y que se hacía por desconocimiento.

Con relación a la denuncia de vecinos de que la construcción viola el uso de suelo de la zona, la fuente que habló con Diario Libre envió un documento del Ministerio de la Vivienda que autoriza la terminación de un tercer nivel y construcción de un cuarto piso.

Sin embargo, los vecinos alegan que en la manzana donde está el colegio el uso de suelo es solo para construcciones de dos niveles, no de cuatro como ocurre en la actualidad.

Otra de las exigencias de los vecinos es que durante el año escolar los vehículos trastornan el tránsito por la calle 27 Oeste porque la edificación no construyó parqueo. El representante del colegio dijo que ningunos de los centros educativos de la ciudad cuentan con parqueos para los padres de los alumnos y que en su caso sí tienen estacionamientos para los empleados.