Vecinos de Las Caobas denuncian que no pueden dormir por el bullicio

Vecinos de la manzana 19 del sector Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo, no pueden dormir tranquilos los fines de semanas y días feriados, debido a que algunos jóvenes se dedican a escuchar música a alto volumen y a tomar alcohol en esa vía desde las 3:00 de la tarde hasta las 3:00 y 4:00 de la madrugada.

La situación tiene irritado a los moradores que no pueden conciliar el sueño y, aunque llaman a la Policías y al 9-1-1 a veces van al lugar, bajan la música, pero desde que la Policía se retira vuelven a subir la música.

Los escándalos se producen en un área de parqueo donde estacionan carros y, como si fuera una competencia, los propietarios de los vehículos colocan sus bocinas a alto volumen intranquilizando al sector.

"La Policía viene, el problema es que no se si ellos son amigos de la Policía porque el destacamento está ahí abajo y la mayoría de los bullosos son de por aquí y no pasa nada", dijo uno de los vecinos que no quiso ser identificado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/11/11072024-manzana-19-vecinos-se-quejan-por-ruido-a-deshoras-2.jpg Vecinos han colocado letreros como este, pero no se hace caso. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/11/11072024-manzana-19-vecinos-se-quejan-por-ruido-a-deshoras-3.jpg Área predilecta para las fiestas. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/11/11072024-manzana-19-vecinos-se-quejan-por-ruido-a-deshoras-5.jpg Vecinos denunciaron que acuden a la Policía, pero no se les hace caso. (NEAL CRUZ)

Explicó que, a veces, ante los reclamos de los vecinos a la Policía, los jóvenes se mudan e varios metros en otra zona baja para seguir tomando y escuchando música. Indicó que por lo menos pocas veces se producen desórdenes como peleas entre los revoltosos.

Emilio Féliz, otro de los afectados por el bullicio, indicó que el ruido afecta la salud de muchos vecinos, incluyendo a personas mayores y niños enfermos que necesitan descansar.

"Solicito, respetuosamente, que se tomen en cuenta las medidas necesarias para resolver esta situación y garantizar el derecho al descanso de todos los habitantes de nuestra comunidad", indicó Féliz.