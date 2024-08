Dío Astacio presenta avances de ASD durante primeros 100 días de gestión

El alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Dío Astacio, presentó la noche de este jueves los avances administrativos que dijo ha logrado durante los primeros cien días de su gestión.

En su informe "Plan 100 Días", Astacio confirmó que su principal objetivo en los primeros meses de su gestión son los residuos sólidos.

"Nosotros no decimos que no se recogían los residuos sólidos, lo que decimos es que no se tenía una cultura de limpieza que son dos cosas diferentes", expresó el alcalde.

Astacio afirmó que para lograr un Santo Domingo Este prospero se debe combatir al principal enemigo que es la basura. Afirmó que se han recogido hasta la fecha 240 millones libras de basura.

Eliminación de vertederos

Informó que se han eliminado alrededor de 111 vertederos improvisados que se localizaban en las tres circunscripciones, colocando 110 contenedores que almacenan "casi 700 toneladas de basura por día".

De acuerdo con el alcalde, se le ha declarado la guerra a la chatarra, eliminando aproximadamente 130 vehículos de las calles que tenían entre tres o diez años afectando los vecindarios.

Explicó que se han limpiado 218 filtrantes y 21, 426 alcantarillas se han higienizado, lo que evitará futuras inundaciones uno, de los más grandes desafíos que enfrenta la ciudad.

"Hemos limpiado y rebozado 72 parques, estamos hablando de que en 100 días hemos remozado 72 parques, un parque por día. También hemos sembrado 3,000 árboles alrededor de la avenida Ecológica", expuso.

Seguridad

Dío Astacio declaró que Santo Domingo Este es la ciudad "más segura del Gran Santo Domingo".

"Nuestra tasa de homicidio por cada cien mil habitantes des de 7.5 %". "Santo Domingo Este tiene una taza de 7 puntos homicidios, en el mes de junio solo tuvimos un homicidio y en el mes de julio tuvimos cuatro homicidios por debajo de la tasa mensual", agregó.

Afirmó que se han incorporado 150 nuevos policías municipales para brindar servicios y patrullaje. "Santo Domingo Este ha de convertirse rotundamente en la ciudad más segura de la República Dominicana".

Firma de acuerdos

Durante su alocución, el funcionario afirmó que el municipio se volverá una ciudad creciente ya que se han firmado acuerdos con la cadena hotelera Marriot para la construcción de seis torres de hoteles en la avenida España, que generarán 10,000 nuevos empleos en la zona oriental.