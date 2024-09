Iglesia-negocio convierte en un infierno la calle de un barrio capitaleño tranquilo

Aceras convertidas en parqueo privado, con obstructores que aseguran su uso exclusivo. Letreros lo advierten. Espacios reservados para invitados donde deberían transitar peatones. Un restaurante, una cafetería, una librería, un salón de culto y la sede de la Fundación Manos en Acción. La media cuadra oeste de la calle Francisco Moreno con avenida Sarasota le pertenece a la iglesia evangélica y al grupo empresarial Centro Cristiano Soplo de Vida.

Los días de culto y otras actividades, varios a la semana, la estrecha calle Francisco Moreno se vuelve un caos. Hombres uniformados de negro se distribuyen a lo largo de sus escasos cuatrocientos metros para estacionar las yipetas de los feligreses, que también ocupan la cuadra de la calle Helios entre Higuemota y Sarasota, toda la Francisco Moreno, y cada vez con más frecuencia, la primera de la avenida Anacaona y la que conecta Francisco Moreno con Pedro Bobea, frente a la plaza Almacenes Unidos, que ha tenido que colocar conos para garantizar el acceso de sus clientes al parqueo subterráneo.

Como el dios al que rezan parece ignorar las leyes de tránsito, la educación vial y el respeto por el prójimo, sus adoradores lo imitan. Se estacionan en la entrada de los edificios del condominio Bella Vista, bloqueando la entrada y salida de los residentes.

Esto obliga a los conductores a ocupar el carril contrario, con el riesgo de accidentes, porque el giro normal a izquierda o derecha es imposible.

Si por ignorancia de las reglas su dios no les enseña el respeto por las leyes y la convivencia, quienes dirigen el Centro Cristiano Soplo de Vida parecen saber muy bien cómo negociar con el poder político y municipal. Hace pocos meses, el Ministerio de Obras Públicas reconstruyó la acera frontal del restaurante que administra esta iglesia. El aparcamiento vertical de los clientes, con un vehículo detrás del otro, obliga a los transeúntes a lanzarse a la calle, ya que la acera está ocupada, al igual que todas las aceras que rodean este gran negocio cristiano.

Vecinos molestos por la ocupación del espacio público afirman que la iglesia fue autorizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional a usufructuar las aceras a cambio de un pago mensual. Aunque no se ha podido confirmar, lo evidente es que ninguna autoridad se ha atrevido a ponerle freno.

Yesenia Then, la pastora, es una empresaria exitosa. La página web de su empresa religiosa indica que el Centro Cristiano Soplo de Vida nació el 16 de septiembre de 2015. Then obedeció lo que llama un mandato divino de "levantar una iglesia en el corazón de la capital de República Dominicana". Siete seguidores comenzaron a congregarse en "un pequeño espacio en una de las plazas de la ciudad", pero pronto fueron demasiados para ese local. Then fue adquiriendo espacios más grandes hasta llegar a Francisco Moreno con Sarasota, donde hace muchos años estuvo el Restaurante Chino de Mariscos. Ahora podía permitirse hacer crecer tanto la iglesia como sus negocios. Según la web, lograron adquirir un local "8 veces más amplio que el anterior" y se propusieron seguir "conquistando la ciudad en la que el Señor los plantó".

La semana pasada celebraron su aniversario, con una fiesta que comenzó el día 11 y terminó el lunes. Repartieron una carta entre algunos residentes de los edificios de la Francisco Moreno informando sobre el evento. Los vecinos se alarmaron. En un chat de administradores, alguien escribió: "Dios mío, el caos que tendremos. Es horrible en los días normales, no quiero imaginarme esto".

El temor no era infundado. Lo que la persona preocupada no anticipó fue que Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), enviaría a cuatro miembros de su institución para bloquear el tránsito en la calle Francisco Moreno y asegurar que Then y sus seguidores pudieran celebrar en paz. Mientras tanto, Bella Vista colapsaba por el tráfico a las siete de la noche.

¿Quién es Yesenia Then?

Los datos sobre ella están disponibles en Google, incluidas fotos de su imagen. Tiene cierto parecido con Kim Kardashian: curvas estilizadas, pestañas postizas, cejas delineadas con microblading y maquillaje impecable. Al igual que su exitosa vida personal y empresarial, su relación con Joan Bonilla, el "verdadero amor de su vida", se exhibe con orgullo en las redes sociales. Después de un matrimonio fallido y un divorcio criticado por sectores evangélicos, encontró en Bonilla una nueva pareja, compartiendo su vida a través de numerosas fotos en Instagram. Nacida en San Francisco de Macorís, Then se "entregó" al Señor a los 16 años en la Iglesia Fuente de Jacob en Center Moriches, Nueva York, donde vivió varios años. Se describe como "pastora, maestra, evangelista internacional, inspiradora, llamada por Dios", conocida por llevar un mensaje de "vida, restauración y esperanza a las naciones".

Es autora de varios libros, como "Te desafío a crecer y Mujer, reposiciónate y reconstruye con los pedazos".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/imagen-yesenia-then-store.jpg Yesenia Then (FUENTE EXTENA)

Pastora y empresaria exitosa Un video publicado en YouTube, titulado "El lado oscuro de la profeta Yesenia Then", critica que se haya alejado de las enseñanzas bíblicas. Además, se cuestiona si sus habilidades comerciales y sus cirugías estéticas no contradicen el mensaje cristiano. Then también es dueña de Yeseniathenstore, una tienda en línea que vende camisetas con mensajes cristianos y sus libros.El compromiso de Then con Bonilla fue un espectáculo digno del show business: fuegos artificiales, venda en los ojos, copas de champán, anillo de diamantes, y una petición de rodillas. Él, por su parte, ofrece "capacitaciones" sobre el trabajo ministerial de su esposa y es director ejecutivo de One Music Global, una editora musical de artistas cristianos.Mientras tanto, los residentes de la calle Francisco Moreno, gente de clase media modesta, sufren las consecuencias de los privilegios de Then: el derecho a las aceras, la congestión del tránsito y la intervención del Intrant para garantizar su comodidad, todo ello con el silencio de las autoridades.