Moradores de la calle Fray Bernardo de San Juan, en Los Mina, demandaron de la Alcaldía de Santo Domingo Este la solución de un charco que dificultan la entrada a sus viviendas y es el causante de enfermedades que padecen.

El agua nunca se filtra debido a que los registros y filtrantes no reciben mantenimiento. En una extensión de unos 100 metros, la gente tiene que colocar blocks y canastos de madera para poder entrar hasta sus hogares

Cuando llueve el agua penetra a las viviendas y daña parte de los ajuares de algunas de las familias que dicen estar cansadas de esperar solución por parte de la Alcaldía, que aunque ha ido al lugar no soluciona el problema de manera definitiva.

Iris Yocasta Gómez dijo que no pueden vivir tranquilos dentro de sus hogares por la gran cantidad de mosquitos que se reproducen en las aguas estancadas que tienen lama verde. Ya varios niños y adultos se han enfermado.

Los mosquitos se reproducen frecuentemente. Algunos niños se han enfermado. La gente se abastece de agua en medio del charco. El charco es permanente. La gente se expone a caer en el agua para entrar a sus casas.

"Por aquí estamos huérfanos, no tenemos autoridad. El síndico vino, se paró ahí, hizo un reporte y dijeron que venían a arreglarnos la situación, pero no han venido a resolver, sí vienen a cada rato tiran fotos, pero no resuelven".

Mientras que Josefa Alcántara dijo que apenas pueden salir: "Tiene uno que tirarse en esa agua sucia, mira como está corriendo agua de la tubería, eso hay que limpiarlo", manifestó.

Jasmín Díaz informó que tiene una alergia producto de la contaminación del agua y que la situación les está afectando demasiado, principalmente a los niños y adultos mayores.

Al lado de su casa hay un colegio y los niños tienen que cruzar el charco apoyados en estructuras de madera que han colocado, pero que corren el riesgo de caerse y contaminarse al igual que los profesores.