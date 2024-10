Es una práctica común en el país la colocación de carpetas asfáltica, una encima de la otra en muchas de las intervenciones de calles, avenidas y carreteras inobservando normas internacionales como el fresado que garanticen el diseño original de los corredores viales.

El nivel de levantamiento de las vías es superior a los contenes y acera lo que facilita que conductores se suban por las calzadas o que se desborde el sistema de drenaje pluvial y se formen con mayor rapidez charcos que con el paso de los vehículos deterioran con más rapidez el asfalto.

Con el tiempo se produce lo que en ingeniería se llama exudación, causada por el exceso de asfalto y a la vez desgaste de la superficie que dificulta el agarre de los neumáticos. En algunos casos la colocación de capa asfáltica encima de la existente, sin el fresado, tiene por objetivo ahorro en el presupuesto destinado para determinadas obras y por rapidez.

En avenidas como la Winston Churchill, Abraham Lincoln, 27 de febrero, Máximo Gómez, José Núñez de Cáceres, Simón Bolívar y otras se pueden observar desniveles del espacio de rodamiento con el paseo de los peatones y los contenes, que deben ser más altos para facilitar el drenaje y de protección para los peatones.

Cuando los vehículos, por cualquier causa, caen entre el pavimento muy elevado y el contén, los daños al tren delantero y al crank, son graves.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/04102024-desnivel-de-aceras-en-la-avenida-winston-churchill-08.jpg Los vehiculos se pueden accidentar por el desnivel. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/04102024-desnivel-de-aceras-en-la-avenida-winston-churchill-05.jpg Las esquinas peligrosas. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/04102024-desnivel-de-aceras-en-la-avenida-lincol--01.jpg El problema se observa en distintas calles y avenidas,. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/04102024-desnivel-de-aceras-en-la-avenida-winston-churchill-03.jpg En la Lincoln el bulevard queda por debajo del pavimento. (DANIA ACEVEDO)

El viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, Roberto Herrera, considera incorrecta la práctica que se ha mantenido en todos los gobiernos, incluido en el actual, aunque no en todas las obras.

Explica que un asfalto debe durar entre cinco y ocho años, dependiendo de la calidad del material utilizado y el uso de la vía.

"Realmente hemos tenido muchas inquietudes con ese tema, no es un asunto muy complicado... ¿qué pasa? A veces las autoridades, los gobiernos, tenemos varias opciones, muchas veces lo que se hace es que se coloca una capa encima si el nivel lo permite, otras veces por rapidez se ha incurrido en ese tipo de error, que no es un error si el nivel que tiene el contén te lo permite".

Considera un error que el asfalto de la vía supere el nivel de las aceras porque afecta la correcta canalización de las aguas, en definitiva, "eso es una práctica innegable, no se puede negar de parte de los gobiernos pasados ni de parte de este que hay momentos que se ha incurrido en el en ese error de colocar un asfalto sobre una capa que debió fresar que debió quitarse".

Asegura que las actuales autoridades están evitando que eso continúe ocurriendo y les exigen a las contratistas que deben colocar la nueva capa asfáltica después del fresado que ha concluido su vida útil por desgastes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/04102024-desnivel-de-las-aceras-en-la-av-maximo-gomez-03.jpg Avenida Máximo Gómez. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/04102024-roberto-herrera-01.jpg Roberto Herrera, viceministro de Obras Públicas. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/04/04102024-desnivel-de-aceras-en-la-avenida-ortega-y-gasset-03.jpg Obras Públcias dice, el problema se arrastra desde hace años. (DANIA ACEVEDO)

"Las instrucciones de lugar para que no se continúe con esa práctica no solo en este gobierno, sino también en otros y ya eso, esa parte no se lleva a cabo. Ahora ha quedado una buena parte, muchas calles de la ciudad con ese inconveniente que se ve el nivel de asfalto por encima de lo que debe estar".

Aclara que el Ministerio de Obras Públicas paga a los contratistas por el asfalto que colocan, conscientes de que la vía puede soportar un recapeo y en función de eso se les paga, por lo que entiende que no hay engaño al Estado.

Herrera explica que una forma de ahorrar dinero es implementar una técnica que es el recalentamiento de la capa asfáltica y reutilizando el material a partir de la colocación de un aditivo que permita asegurar la consistencia de la vía y eso representa economía que se aplica en varios tipos de proyectos.