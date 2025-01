Horario del Metro y el Teleférico de Santo Domingo este lunes Día de Reyes

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó un horario especial del Metro y el Teleférico de Santo Domingo este lunes 6 de enero por motivo del Día de los Reyes, el cual es feriado.

El servicio del Metro estará disponible a partir de las 6:00 de la mañana y cierra a las 10:00 de la noche. Los usuarios podrán llevar sus bicicletas durante todo este horario.

El Teleférico abrirá sus puertas a las 8:00 de la mañana y las cierra a las 9:00 de la noche.

El horario normal de ambos medios de transporte es el siguiente:

Metro de Santo Domingo, de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 10:30 de la noche, y los sábados y domingos, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

El Teleférico en días normales opera de 6:00 a.m. a 10:30 p.m, de lunes a viernes; los sábados a partir de las 6:00 a.m y cierra a las 8:00 p.m. Los domingos opera a partir de las 8:00 a.m., hasta las 8:00 p.m.