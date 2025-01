Waldys Taveras afirma Abinader tiene facultad para designar nombre de la Circunvalación

El experto municipalista Waldys Taveras afirmó que el Congreso Nacional no tiene prerrogativa legal para designar el nombre de la Circunvalación de Santo Domingo y recordó que la Ley 49-66 en su artículo 3 establece la facultad del presidente de la República para nombrar ese tipo de vías mediante decreto.

La posición de Taveras surge luego de las discusiones recientemente sobre la designación de la Circunvalación de Santo Domingo con el nombre de José Francisco Peña Gómez a pesar de que en el gobierno de Danilo Medina, que la construyó, se estableció con el nombre de Juan Bosch.

Taveras aclaró que como se trata de una vía que impacta a varios municipios y conecta regiones, le corresponde al Poder Ejecutivo designarle un nombre, y es el que tiene el deber de construirla y darle mantenimiento por medio del Ministerio de Obras Públicas.

"La facultad del Congreso Nacional en materia legislativa es legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución. La materia relativa a la designación de nombres a calles y avenidas está reservada por ley al Poder Ejecutivo y a los Concejos de Regidores de los Ayuntamientos, por lo tanto, no es competencia del Congreso Nacional", aclaró.

Explicó que conforme a lo establecido por la Ley 49-66, cuando el nombre corresponda a una persona viva o que tenga menos de 10 años de haber fallecido, se requerirá de una ley para la asignación del nombre y también otorga esa facultad a los ayuntamientos, pero condicionada a la aprobación del Ministerio de Interior y Policía.

Dijo que en este caso, el doctor José Francisco Peña Gómez falleció en 1998, por lo que cumplirá 27 años, y el profesor Juan Bosch en el 2001, que tendrá 24 años de fallecido, más de los 10 años requeridos.

"Escapa a la competencia del Congreso honrar con nombre de vías a estos dos titanes de la política dominicana del siglo XX y corresponde al presidente Luis Abinader, que tiene la facultad de, por medio de un decreto, de designar los nombres", enfatizó Taveras.

Los nombres más comunes Durante los últimos 25 años los nombres más comunes para designar calles, escuelas, puentes, fundaciones, barrios, parques, clubes y hasta el principal aeropuerto del país, son: José Francisco Peña Gómez y profesor Juan Bosch, los dos principales líderes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), cuya mayoría, ahora, son miembros del PRM.