Resistencia y confusión en la implementación de la ordenanza sobre tránsito de carga en la capital

La aplicación de la ordenanza 14-2021 que regula el tránsito de vehículos de carga de más de dos ejes o más por el Distrito Nacional encontró ayer resistencia por parte de camioneros que por desacato o ignorancia insistirán en usar el malecón para transportarse como de costumbre.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Trasporte Terrestre (Digesett) colocó varios agentes a todo lo largo de la Autopista 30 de Mayo y George Washington para hacer cumplir la ordenanza que prohíbe por esas vía el tránsito de vehículos de carga no autorizados.

Para poder usar la vía los conductores debían mostrar un permiso que otorga la Alcaldía del Distrito Nacional y el Intrant en la llamada zona de acceso restringido (ZAR). Los agentes se colocaron en el distribuido de la Luperón y desviaban hacia el elevado de esa misma avenida a los tráileres y patanas que salían del puerto de Haina.

Los vehículos de carga que antes recorrían todo el Malecón desde el Puerto de Haina hasta el de Santo Domingo fueron obligados a transitar, subiendo la avenida Luperón hasta la John F. Kennedy para luego tomar la calle Josefa Brea, la avenida Francisco del Rosario Sánchez hasta conectar con el puerto por la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó o avenida del Puerto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/2f3a1318.jpg Algunos camiones cuentan con permisos para transitar por el Malecón. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/2f3a1459.jpg Avenida George Washington despejada sin camiones al medio dóa. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/2f3a1412.jpg Camioneros dicen la ordenanza les afecta. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/2f3a1464.jpg En el Puerto de santo Domingo a media mañana no había tantos camiones. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/2f3a1501.jpg La Alcaldía otorga los permisos de circulación. (DANIA ACEVEDO)

La aplicación de la medida causó un flujo anormal de vehículos de carga por la avenida Luperón y la John F. Kennedy.

Frente al puente flotante los agentes de la Digesett pedían los documentos a los camioneros y quienes tenían el permiso podían continuar, pero los demás los obligaban a devolverse. Las autoridades están decididas a hacer cumplir la Ordenanza 14-2021 aprobada por los regidores.

Algunos conductores fueron fiscalizados con multas de 1,500 pesos por violar la disposición de la ordenanza de 2021 y que se retomó su aplicación el pasado 31 de enero. No se informó cuántas fiscalizaciones e han hecho desde el 31 de enero a la fecha.

Miguel Matos, coordinador de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) dijo que la situación está creando un caos por falta de coordinación entre las autoridades, los transportistas y las empresas.

"Nosotros entendemos que hay miles de unidades de camiones que transportan mercancía a diferentes compañías que están en el Distrito y hay que consensuar también con los empresarios. Los empresarios son una parte afectada porque no les lleva la materia prima a las empresas. Es con los camiones que se llevan, no es helicóptero que vamos a llevar ni en avión, es en camiones", enfatizó.

Los transportistas

Por su lado, Ramón Liriano y Santos Rodríguez Soler, dos camioneros independientes explicaron que antes solicitaban el permiso de circulación al Intrant vía internet, pero que ahora no pueden tener acceso a la página.

Otra dificultad es que para que la Alcaldía les otorgue un permiso deben presentar la matricula con el nombre del propietario del vehículo, pero que no los tienen porque se trata de camiones financiados que hasta que no paguen por completo no pueden obtener la matricula definitiva y a su nombre.

La Ordenanza 14 -2021 establece en su artículo primero letra B la zona de acceso restringido en el Distrito Nacional limitado por las avenidas Paseo de los Reyes Católicos, República de Colombia, Luperón y río Ozama.

Indica que se restringe el paso de vehículos pesados de más de 3 ejes en horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y los que puedan circular será mediante la emisión de un permiso que será de manera digital en el portal oficial del Intrant o la Alcaldía. Podrán circular sin requerir permiso en horario de ocho de la noche a seis de la mañana.

Los conductores deben presentar los siguientes documentos: matricula del vehículo, seguro, empresa y origen-destino de la carga.

Los vehículos de seis ejes o más el permiso será limitado y solo otorgado a las empresas que están dentro de la zona de acceso restringido.