El Concejo de Regidores del Distrito Nacional aprobó el cambio de uso de suelo en 14 manzanas del entorno del Estadio Quisqueya, en el Ensanche La Fe, por "Zona de Uso Especial", que de acuerdo con la comisión que estudió el proyecto, permitirá el desarrollo de esa zona.

La decisión fue tomada a solicitud de la Dirección General de Bienes Nacionales y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) a la Alcaldía. Ambas entidades son las propietarias de los terrenos, de acuerdo con el informe leído en la sesión del viernes.

Giancarlo Vega, presidente de la comisión de Ordenamiento territorial del Concejo de Regidores, dijo que también propietarios de viviendas de la zona estaban solicitando el cambio de uso de suelo que les permita generar las condiciones para que en un futuro presentar algún tipo de proyecto.

"Al día de hoy, lo único que se están conociendo son las reglas, las normas que impone la ciudad. Más allá de que usted sea propietario de un perímetro o de un inmueble, la ciudad está facultada, tiene atribuciones constitucionales en virtud de la ley 176-07 para regular el espacio, qué es edificable y qué no es edificable en la ciudad y cuál es la vocación o no de un espacio" dijo.

Aclaró que el cambio no implica densidades ni otras medidas, sino solo establecer una zona con potencial para un mejor uso de ese territorio y aclaró no puede existir propuesta de proyecto si no existe una normativa que rija en ese sentido lo que es edificable o no en cualquier polígono de la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/07012025-sesion-de-legisladores-del-d.n.-sobre-el-cambio-de-uso-de-sueloen-el-ens.-la-fe---luduis-tapia07012025-discusion-por-cambio-de-estatus-de-terrenos-en-el-d.n.---luduis-tapia-5.jpg La sesión fue convocada de manera extraordinaria. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/07012025-sesion-de-legisladores-del-d.n.-sobre-el-cambio-de-uso-de-sueloen-el-ens.-la-fe---luduis-tapia07012025-discusion-por-cambio-de-estatus-de-terrenos-en-el-d.n.---luduis-tapia-9.jpg Directiva de la sesión. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/07012025-sesion-de-legisladores-del-d.n.-sobre-el-cambio-de-uso-de-sueloen-el-ens.-la-fe---luduis-tapia07012025-discusion-por-cambio-de-estatus-de-terrenos-en-el-d.n.---luduis-tapia-2.jpg Los regidores opositores se marcharon antes de que se aprobara el proyecto. (LUDUIOS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/07012025-sesion-de-legisladores-del-d.n.-sobre-el-cambio-de-uso-de-sueloen-el-ens.-la-fe---luduis-tapia07012025-discusion-por-cambio-de-estatus-de-terrenos-en-el-d.n.---luduis-tapia-4.jpg Regidores del Distrito Nacional . (LUDUIS TAPIA)

De su lado, Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía, informó que el proyecto fue sometido a vistas públicas en la que participaron juntas de vecinos, comerciantes y otros interesados de la zona.

Aclaró que es un proceso que se viene conociendo desde octubre del año pasado y que la administración le ha dado curso legal hasta culminar con el proceso que ha sido la aprobación en el cambio de uso de suelo.

"En ese plan parcial, la dirección de Planeamiento Urbano tiene la labor de definir cuáles son las normativas que aplican a ese entorno y qué se pudiera hacer y qué no se pudiera hacer allí para establecer unos parámetros. O sea, que eso le va a permitir a la administración tomar el control de lo que allí se pudiera o no se pudiera hacer, que es algo muy positivo para la ciudad".

Te puede interesar Regidores del Distrito Nacional escogen sus bufetes directivos 2024-2025

Reacciones

Once de los 30 regidores abandonaron la sala durante la aprobación de la nueva normativa alegando que el proyecto fuera dejado sobre la mesa porque había procesos que no habían agotado su procedimiento.

Los restantes 22 regidores eran del Partido Revolucionario Moderno y todos decidieron levantar la mano para aprobar el proyecto.

Los regidores que se marcharon fueron los representantes del partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y dos independientes.

Nerys Martínez, de la Fuerza del Pueblo dijo en la sala que las vistas públicas que se hicieron fue con las juntas de vecinos que responden al interés del Partido Revolucionario Moderno, pero que además había que consultar a otras entidades aledañas como el patronato que dirige la zona, a los dueños de los equipos de béisbol, Cedimat, Salud Pública, al Partido Reformista, entre otras.

"Ese terreno se ha desarrollado como terreno deportivo con todas las condiciones habidas y por haber y eso es lo que nos está pasando, presidente. Y de usted no obtemperar a nuestra solicitud, le pido permiso para retirarme de la sesión porque no quiero ser testigo de las ilegalidades que aquí nosotros como reguladores estamos cometiendo", dijo la regidora.

En tanto que el vocero del mismo partido, Jairo Doñé, manifestó que consultaron a los representantes de Bandex y que la explicación que le dieron fue que en la zona había un proyecto específico, pero a futuro.

"Lo que pasó el día de hoy (el viernes) en esta sesión es que el gobierno municipalista local decidió quitarle el candado que tenían ese terreno y mañana Bandex tiene la potestad de vender ese terreno o hacer cualquier tipo de proyecto ahí sin consultarlo con el pueblo y que la gente no sepa qué se va a hacer en realidad con ese terreno", sostuvo.