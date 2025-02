Cuando las llamas calcinan 30 años de trabajo: seis comercios devastados en Villa Consuelo

Los escombros parecían pintados de un color sombrío, aterrador e incierto. El panorama de lo que alguna vez fueron negocios icónicos del barrio Villa Consuelo fue reducido a un compendio de locales devastados por un fuego abrasador que tuvo la osadía de no perdonar ahorros, mercancías ni el esfuerzo de una decena de comerciantes que hicieron de su vida un tributo al trabajo arduo y digno durante tres décadas.

Sí, efectivamente se trató de un incendio que desestabilizó la vida de aquellos vendedores que erigieron su sustento a base de una rutina de menos horas de sueño y más tiempo para hacerlos realidad.

Todos los comerciantes coinciden en que ayer cerraron sus negocios tras un día como cualquier otro, sin un ápice de sospecha de que este sería un sombrío jueves, antesala del Día del Amor y la Amistad.

Nadie pudo advertir que minutos después de levantarse de su acostumbrada jornada de sueño notarían el teléfono celular repleto de mensajes desconcertantes y llamadas perdidas que darían la noticia de que unas llamas enardecidas habían pulverizado los sacrificios que fueron cimentados durante toda una vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/whatsapp-image-2025-02-13-at-9.23.24-am.jpeg Vista de uno, de los seis locales devastados por el incendio en Villa Consuelo. (EDDY VITTINI/ DIARIO LIBRE.)

Alrededor de las 11:25 de la noche, los residentes en la zona comenzaban a sentir una especie de intranquilidad mezclada con el alboroto de algunos que daban la voz alerta de que una llamarada inusual salía de los negocios ubicados en la calle Marcos Ruiz. Con el transcurrir de cada segundo, la posibilidad de salvar las mercancías se hacía cada vez menos probable.

Más de uno llamó desesperadamente al Sistema de Emergencias 911 para advertir sobre la situación que acontecía, mientras los propietarios que residen en el sector salían despavoridos de sus viviendas para evidenciar con sus propios ojos cómo la devastación se había cruzado en su camino.

No obstante, la fe inquebrantable de la mayoría jugó un papel preponderante en este manojo de estrés, nervios y frustración. Algunos agradecieron al Todopoderoso de que al menos sus vidas estaban a salvo y que las pérdidas solo fueron materiales.

"Me enteré cuando me llamaron y me dijeron está cogiendo fuego el negocio, yo me quedé tranquilo porque Papá Dios es quien sabe", exclamó Carlos Pineda, un comerciante de 54 años que había dedicado los últimos 30 años de su vida a vender ventanas plegables de techos de vehículos.

Su inesperada paz era un atisbo de esperanza en medio del caos, no solo para él, sino para sus dos hijas que también se habían apersonado al lugar, así como para diversos vendedores que no hacían más que contemplar cómo su apacible lugar de trabajo se convirtió, de la noche a la mañana, en un entorno hostil, irreconocible.

Las llamas abrazadoras comenzaron a emanar de los techos de los comercios justo a las 11: 25 de la noche de este miércoles, posteriormente, los bomberos arribaron a la escena del suceso, donde se encontraban seis negocios hechos añicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/whatsapp-image-2025-02-13-at-9.23.23-am.jpeg Vista de un negocio afectado por el incendio en Villa Consuelo. (EDDY VITTINI/ DIARIO LIBRE.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/whatsapp-image-2025-02-13-at-9.23.22-am.jpeg Negocio incinerados por un incendio. https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/whatsapp-image-2025-02-13-at-9.23.20-am--1.jpeg Vista panorámica de cuatro de seis negocios afectados por el incendio.

Las manecillas no hacían más que continuar con su rutinario curso mientras los bomberos se adentraban a un castillo de destrozos y un fuego incontrolable. Pasaban las horas, el amanecer se acercaba y parecía que la candela no daba tregua a unas mangueras de agua a presión que disparaban sin contemplación. Tras cuatro horas parecía que la escena dantesca se había convertido en un sinfín de paredes pintadas del color de la oscuridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/whatsapp-image-2025-02-13-at-9.23.26-am_1.jpeg Vista de los escombros del incendio en uno de los seis locales afectados por un incendio en Villa Consuelo. (EDDY VITTINI/ DIARIO LIBRE.)

Finalmente, cuando las llamas cesaron y la luz del sol se acentuó más en el cielo, el vendedor Mario Rodríguez hizo una petición final: "A las autoridades, que por favor vengan en auxilio de nosotros".