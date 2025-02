Un incendio consume seis negocios en el barrio Villa Consuelo

Un incendio causó grandes estragos la noche de este miércoles en seis negocios ubicados en la calle Marco Ruiz, en el barrio Villa Consuelo, del Distrito Nacional.

Versiones preliminares apuntan a que el siniestro fue producto de un cortocircuito. Según las declaraciones de los vendedores de la zona, las autoridades habían sido alertadas sobre los altos voltajes que continuamente se producían en las redes eléctricas, pero no obtuvieron respuesta.

El incendio inició a las 11:00 de la noche y los bomberos tardaron unas cuatro horas para apagarlo, según los dueños de los negocios, quienes destacaron que las pérdidas fueron millonarias.

Carlos Pineda, dueño de uno de los negocios afectados, quien tenía 30 años desempeñándose como vendedor de techos de autos, indicó que las pérdidas en su establecimiento ascienden a unos 8 millones de pesos.

"Me enteré cuando me llamaron y me dijeron: 'está cogiendo fuego el negocio'. Yo me quedé tranquilo porque papá Dios es quien sabe", subrayó.

De su lado, Mario Rodríguez, vendedor con 30 años de experiencia en la comercialización de libros, ropa y calzado, hizo un llamado a las autoridades para que vengan en su auxilio. Precisó que todas las personas que allí laboran han perdido años de trabajo y esfuerzo.

Asimismo, Rudy, uno de los dueños de una compra-venta afectada, manifestó que todos los equipos electrónicos que tenía en su local se dañaron, al igual que las joyas empeñadas, pero afortunadamente el dinero que guardaba en la caja registradora estaba intacto.

"Los compañeros me llamaron anoche, pero no contesté la llamada porque no me di cuenta. Esta mañana, cuando revisé los mensajes, arranqué para acá; un desastre total", expresó.

