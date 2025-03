Vecinos de Las Buenaventuranzas y Juan Rafael denuncian crisis de insalubridad por basura acumulada

La basura ya no cabe en el contenedor y la gente la deposita los afuera en Las Buenaventuranzas. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Residentes en las urbanizaciones Las Buenaventuranzas y Juan Rafael, en Santo Domingo Norte, denunciaron que viven en situación de insalubridad por el cúmulo de basura en los contenedores, debido al retraso en la recogida de desechos por parte de la Alcaldía.

En Buenaventuranzas, los contenedores están llenos, pero todavía no se desbordan, pero ya comienza a preocupar a los vecinos que denuncian malos olores cuando no se recogen los residuos a tiempo como ocurre en la actualidad.

El descuido

"Ellos (la Alcaldía) se descuidan a veces y no vienen y esa basura hay que ponerla fuera de los contenedores porque no cabe", dijo Altagracia Toribio, una de las vecinas, cerca de uno de los contenedores.

Uno de los supervisores del proyecto explicó que cuando no envían los camiones y la gente coloca la basura en el suelo, el mal olor invade todo el lugar y hay que echarle agua al pavimento para eliminar la contaminación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/12032025-problematica-de-basura-y-drenaje-en-residenciales-en-av-jacobo-majluta---luduis-tapia36-264a5843.jpg Abunda la basura. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/12032025-problematica-de-basura-y-drenaje-en-residenciales-en-av-jacobo-majluta---luduis-tapia7-806185a5.jpg Contenedores en el residencial Buenaventuranza. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/12032025-problematica-de-basura-y-drenaje-en-residenciales-en-av-jacobo-majluta---luduis-tapia25-5a7a29cf.jpg La Alcaldía prometió resolver el problema. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/12032025-problematica-de-basura-y-drenaje-en-residenciales-en-av-jacobo-majluta---luduis-tapia12-a480175a.jpg El mal olor invade las viviendas. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/12032025-problematica-de-basura-y-drenaje-en-residenciales-en-av-jacobo-majluta---luduis-tapia11-825eba2a.jpg Proliferan las moscas. (LUDUIS TAPIA)

En el residencial Juan Rafael la situación es peor, los contenedores están abarrotados de fundas y diversos tipos de basura.

Las moscas y el mal olor predominan en el ambiente.

Afectados dijeron que los camiones recogen los desechos los lunes, miércoles y viernes, pero que en ocasiones se retrasan, como esta vez, y la basura se convierte en un problema.

En la calle Penetración, la principal del sector, hay una acera por donde no se puede caminar por la cantidad de residuos esparcidos y podridos que evidencia el tiempo que no se recogen. Los propios vecinos depositan en el lugar las fundas porque en ocasiones los camiones no entran a esa manzana.

Las denuncias sobre deficiencia en la recogida de residuos en ese residencial son ocasionales desde hace varios años. En varias oportunidades vecinos han reportado situaciones similares a las actuales.

La Alcaldía de Santo Domingo Norte informó que su Departamento de Aseo le dará solución al problema lo más pronto posible.