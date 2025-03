El senador por Santiago Rodríguez y empresario del transporte, Antonio Marte, generó polémica este jueves al afirmar en el pleno del Senado que "si se aplicaran pruebas antidopaje sorpresivas en las terminales de autobuses y paradas del transporte público, muchas rutas se quedarían sin conductores".

La declaración ha desatado un debate entre choferes y trabajadores del sector, quienes ofrecen opiniones divididas sobre la situación.

Las palabras del senador no han pasado desapercibidas. Cristofer, chofer de la ruta de San Francisco, apoyó la postura de Marte, diciendo que "se van to’", en referencia a que muchos conductores no pasarían las pruebas.

Otros trabajadores del sector discrepan. Ramón Cepeda, conductor de la ruta hacia Salcedo, defendió a sus colegas: "No es como dice el senador".

Alexis Morillo, chofer en San Francisco de Macorís, adoptó una postura intermedia: "Como en todos los sectores, hay ovejas negras, pero la gran mayoría somos serios".

De manera similar, José Félix Félix, conductor de carro público en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, expresó escepticismo sobre la magnitud del problema, aunque respaldó la idea de implementar pruebas: "No creo que sea como dice el senador, pero es bueno que la hagan".

Apoyo a las pruebas sorpresivas

A pesar de las diferencias , varios choferes coincidieron en la necesidad de realizar pruebas antidopaje. Odalis, de la ruta de Villa Altagracia, se mostró a favor, aunque aclaró: "No todos los choferes consumen sustancias prohibidas".

, varios coincidieron en la necesidad de antidopaje. Odalis, de la ruta de Villa Altagracia, se mostró a favor, aunque aclaró: "No todos los prohibidas". Marcial Rodríguez, de la ruta de Los Girasoles, también apoyó la medida, reconociendo que "puede ser que haya positivos", pero sin generalizar sobre el sector.

Lo que dijo Marte

El senador por Santiago Rodríguez y empresario del transporte, Antonio Marte, lanzó ayer una advertencia contundente en el pleno del Senado: "si se aplicaran pruebas antidopaje sorpresivas en las terminales de autobuses y paradas del transporte público, muchas rutas se quedarían sin conductores".

Marte, quien también lidera una de las principales federaciones empresariales del transporte, defendió el denunció la falta de controles eficaces sobre el estado de salud de los choferes por ausencias de recursos económicos en los organismos competentes.

"Si usted hace la prueba antidoping en el Distrito Nacional, no concha a nadie", afirmó. Y fue más lejos: "Un dirigente fuerte de aquí del transporte me dijo: ´yo no hago la prueba antidoping porque se quedan todas las rutas sin un chofer´".