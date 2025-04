Largo taponamiento en la autopista Duarte este Miércoles Santo

Un largo taponamiento se registró desde la tarde y se prolongó hasta la noche de este Miércoles Santo en la autopista Duarte, en dirección hacia el Cibao.

El tránsito se tornó más caótico debido a la gran cantidad de vehículos privados que se desplazaban hacia el interior del país, aprovechando el asueto para compartir con sus familiares y desconectarse de la ciudad en esta Semana Santa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/17/d23c9e19-5646-4375-9938-6e39eea54bb8-2ca1311e.jpg Vehículos se desplazan por la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Flujo de pasajero

Aunque el flujo de pasajeros en la parada del kilómetro 9 de la referida vía se notó disminuido, los choferes esperan que a partir de este Jueves Santo aumente significativamente.

"A partir de mañana es que las personas salen para los pueblos. Hoy no ha habido gran cantidad de personas viajando", expresó Juan Luna, cobrador de la ruta Cotuí-Santo Domingo.

Luna, quien se encontraba realizando su último viaje del día, confía en que durante los días festivos haya un alto desplazamiento de viajeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/17/f86f2103-ca0b-497b-87e2-877861741449-0a4c37b4.jpg Pasada de autobús de una línea que va al Cibao. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Sin embargo, algunas personas decidieron adelantarse a la posible "estampida humana" que usualmente ocurre, ya que muchos esperan al Jueves Santo para salir debido a sus compromisos laborales.

"Me voy hoy porque salí temprano del trabajo y mañana no tengo que ir. Así no tengo que viajar con tanta gente", manifestó Rosalía Vargas, mientras esperaba que su guagua con destino a Cotuí se completara para salir.