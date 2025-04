Conatra: "Hoy hay pocos pasajeros porque todavía hay gente afectada por la tragedia del Jet Set"

Este Miércoles Santo, las terminales de autobuses están menos concurridas de pasajeros que en otros años para la fecha.

Aunque la mayor cantidad de personas viaja a las provincias el jueves, hasta ahora la senda de asiento es menor en comparación con el año pasado.

Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), informó este miércoles que hay pocos pasajeros porque todavía hay gente afectada por la tragedia de la discoteca Jet Set y por las restricciones tomadas por las autoridades en lugares públicos.

"No hay pasajeros, no está saliendo gente, nosotros ni siquiera nos preparamos con los autobuses extras como en otros años porque estamos seguros de que la gente no va a salir, no hay playas, no hay discotecas ni restaurantes".

Explicó que sus negocios turísticos estaban "full", pero que la gente comenzó a cancelar reservaciones.

En las primeras horas de este Miércoles Santo, era tímida la presencia de pasajeros en la terminal de autobuses del kilómetro 9, pero una hora después se incrementó el flujo de viajeros.

Augusto Díaz, presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Autobuses, dijo que la demanda de asientos está lenta, pero que espera que mejore mañana.

Atribuyó la lentitud a que el gobierno prohibió lugares de diversión, sin embargo, afirmó que están preparados para ofrecer el servicio.

"Ya en otra época había más pasajeros, pero con ese problema que ha pasado (caso Jet Set) el pueblo está un poco desanimado".

La terminal de Caribe Tours estuvo con un poco más de pasajeros que en tiempos normales y su gerente de operaciones, Francisco Marmolejos, dijo que están preparados para atender la demanda que se necesite.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/dbd7b934-c283-49cc-8455-d334ffd2ed91-5caaa293.jpeg Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) ofreció detalles a Diario Libre sobre los pocos pasajeros este Miércoles Santo. ( DIARIO LIBRE / EDDY VITTINI ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/5927e956-d4ac-4719-87bd-a7fdc4068a5d-94b8afaf.jpeg Imagen de un chófer de guagua mientras le practican una prueba de alcoholemia antes de abordar un viaje. (DIARIO LIBRE / EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/54ec143c-6924-47b6-a18c-9b50c191601d-0227cfff.jpeg Ciudadanos permanecen sentados en uno de los autobuses que se disponen a salir hacia el interior del país desde Santo Domingo. (DIARIO LIBRE / EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/16/d0fafc19-7257-4ae2-ae93-1d843ff81daa-b8cd2c97.jpeg Se aprecia pocas personas en filas para la compra de boletos de viaje en una de las estaciones de autobuses este Miércoles Santo. (DIARIO LIBRE / EDDY VITTINI)

"El día fuerte de nosotros es mañana, el miércoles es un día intermedio, pero sí estamos preparados. Este año ha variado un poquito porque estamos pasando por un proceso penoso y lamentable y hay muchas personas que quizás se han recogido".

Donde más pasajeros fueron vistos fue en las paradas de la región sur. Sin embargo, para los choferes ha disminuido la cantidad de pasajeros.

Igual ocurre en las terminales que viajan hacia la región Este.

Intrant y supervisión

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) realizaba labores de supervisión de los autobuses disponibles para viajar a las provincias.

Se chequeaban los frenos, iluminación, condiciones de los neumáticos, mientras que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre aplicaban pruebas de alcoholemia en la terminal del kilómetro 9.