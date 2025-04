Un médico residente en el sector de Gascue, Distrito Nacional, denunció que un perro atacó a su mascota mientras la paseaba, lo tumbó y le causó lesiones en una de sus rodillas y que, al gestionar justicia en la Policía y la Fiscalía, les han negado ese derecho.

El doctor Leonardo Torres, de 75 años de edad, explicó que el pasado sábado mientras paseaba su mascota, un perro grande salió corriendo de una residencia de frente al Centro Médico Gascue y para evitar que lo matara lo levantó, pero aun así el animal lo tumbó y mordió a su mascota causándoles heridas.

Indicó que al caer se dio golpes en varias partes del cuerpo, principalmente en una rodilla. Manifestó que los propietarios del animal agresor ni siquiera se han disculpado con él, mucho menos se han interesado en la salud de de su mascota, en la que ha tenido que invertir más de 15 mil pesos para curarla de las mordidas.

Informó que fue al destacamento de la Policía Nacional de la Bolívar esquina Rosa Duarte y un teniente que lo recibió le dijo que ese no era un caso penal, que no podía hacer nada y lo remitió a la Fiscalía, donde tampoco se le ha dado valor a su denuncia.

Señaló que hace gestiones para demandar a los dueños del pitbull, pero resulta que ahora que tiene que buscar dinero para pagar a un abogado, a pesar de ser el agredido.

Dijo que la dueña del animal le llamó para llegar a un acuerdo y quedó de volver a llamar y no lo ha hecho, lo que le ha causado indignación.

Indignación

"Lo que más me indigna de este asunto es la indiferencia, el vigilante de la residencia estaba allí como una estatua y no hizo nada, a mí eso me ha herido mucho, la indiferencia hacia mi persona", expresó.

Manifestó que además de los daños a su cuerpo, a su mascota y el gasto que ha implicado, la acción del animal agresor les ha tronchado sus vacaciones de Semana Santa parque no tiene donde dejar su mascota en las condiciones de salud en que está.

Torres dijo que no es la primera vez que ataca a perros más pequeños y los propietarios no hacen nada. Indicó que en tres ocasiones ha ocurrido lo mismo con otras personas porque el animal desde que abren el portón de la residencia y ve a otro más pequeño los ataca.

El profesional de la salud dijo sentirse indignado tanto por la actitud de los dueños del perrol como de la Policía y de la Fiscalía, que afirmó no han hecho nada para que se haga justicia tanto por los daños a su mascota como a su cuerpo.