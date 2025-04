Pocos acuden a maternidades de Los Mina y la Altagracia tras implementación de protocolo

El reloj marcaba las 12:40 de la tarde este martes y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, lucía bastante despejado. Dicho por una de sus recepcionistas, acudieron menos extranjeros de lo habitual en el segundo día del operativo migratorio desplegado por el Gobierno en hospitales.

Pero no era el único centro de salud que lucía desolado. Lo mismo se observó el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia durante un recorrido de Diario Libre en la tarde. No obstante, esto no era lo único que tenían en común ambos centros de salud.

De acuerdo con el personal de los dos hospitales, aún no se ha comenzado a cobrar por los insumos y medicamentos que deberán pagar los extranjeros luego de recibir asistencia, según la información ofrecida ayer lunes por el presidente del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama. Esto a pesar de que el operativo inició.

Esto como parte del protocolo desplegado en 33 hospitales de la red nacional implementado por el presidente Luis Abinader para detener a extranjeros indocumentados para fines de deportación y regular el acceso a los servicios médicos.

Detenciones

En la tarde de este martes, en la puerta de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina permanecían varios agentes de la Dirección General de Migración (DGM), exigiendo documentación a algunas de las personas que se disponían a entrar al hospital.

En un momento se formó una pequeña fila, mientras los agentes revisaban los papeles proporcionados por las personas. Así lo constató el equipo de este medio que se dio cita allí.

Incluso, se presenció una discusión entre una mujer haitiana y una agente que insistió por los documentos de la extranjera. Esta respondió exaltada: "¿Cuántas veces me lo van a pedir?". Finalmente, mostró los documentos, los cuales fueron validados.

Respecto a los extranjeros detenidos ayer, el personal del hospital no estableció el número. No obstante, cerca de las 1:00 de la tarde, el característico camión amarillo de Migración salió de las instalaciones con más de una decena de hombres y mujeres a bordo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/22/whatsapp-image-2025-04-22-at-24239-pm-893533b2.jpeg Parientes intentado pasar comida a extranjeros detenidos por Migración en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/22/whatsapp-image-2025-04-22-at-24242-pm-0b1543e4.jpeg Extranjeros detenidos a bordo de autobús de Migración que salió del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/22/whatsapp-image-2025-04-22-at-24244-pm-1a9399d1.jpeg Área de espera de Emergencia en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

Mientras que a la salida del lugar algunas personas intentaban pasarle comida a sus parientes que estaban dentro del autobús, acercándose rápidamente a las ventanas de éste con las bolsas en las manos.

Maternidad La Altagracia

En la maternidad de La Altagracia, en el área de consultorios, no había pacientes esperando y los agentes migratorios se reintegraban tras el almuerzo, siendo las 2:00 de la tarde.

En el área de Emergencia había algunas personas en espera, la mayoría corroboró que no se les había solicitado documentos para ingresar, no obstante, una mujer haitiana, cuyos documentos estaban en regla, indicó que a ella se los habían pedido.

Asimismo, dijo que estaba en el centro de salud desde las 7:00 de la mañana y que Migración se había llevado al menos dos personas indocumentadas.

A diferencia de la de Los Mina, en este centro no se vislumbró en la tarde ningún autobús de Migración en los alrededores.