Por la calle Santa Rita del barrio Los Guandules, en el Distrito Nacional, no se puede caminar por el mal olor a materia fecal que corre por esa vía debido al colapso del sistema de drenaje sanitario.

Dos de los registros están tapados por falta de mantenimiento y el desborde de material fecal es constante en la calle Santa Rita casi esquina Francisco del Rosario Sánchez y próximo al mercadito.

Franklin Ortiz Pérez, vecino del lugar, dijo que la gente tiene que pisar las aguas contaminantes porque uno de los registros está en medio de la calle y el líquido maloliente se desparrama, corre por el centro de la vía y luego por los contenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/24/23042025-cloaca-en-san-carlos-tapada---joliver-brito02-2e6ae3a1.jpg Un registro sanitario lleno en la calle Santa Rita, Los Guandules. (DIARIO LIBRE JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/24/23042025-cloaca-en-san-carlos-tapada---joliver-brito01-906c958b.jpg Los vecinos no soportan el mal olor. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/24/23042025-cloaca-en-san-carlos-tapada---joliver-brito03-ea43df2a.jpg El mal olor es insoportable por el agua que sale de los registros cloacales rebosados en la calle Santa Rita en Los Guandules. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Situación de insalubridad

"Esta es una situación que nosotros estamos viviendo hace un tiempo. Hemos hecho el llamado a las autoridades competentes y ellos no escuchan, pero no nos responden, no actúan y nosotros queremos que nos escuchen", dijo el vecino.

Manifestó que cuando se descargan los baños el agua sale por los registros, dos de los cuales están en la calle Santa Rita. Atribuyó el problema a que las tuberías ya son obsoletas y de capacidad inferior a la cantidad de residentes en los edificios construidos durante los gobiernos de Joaquín Balaguer.

Vecinos explicaron que solicitan pacíficamente a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) la solución del problema y lamentaron que si no es quemando gomas y haciendo huelgas, las autoridades no escuchan a los sectores pobres como Los Guandules.