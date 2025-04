Sismo de magnitud 5.1 se siente levemente en Higüey y zonas aledañas

Un sismo de magnitud 5.1 fue registrado este martes, a las 12:11 del mediodía, con epicentro a 62 kilómetros al este/sureste del municipio Higüey, en la provincia La Altagracia, y a unos 115 kilómetros de Punta Cana, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Algunos residentes en la provincia sintieron el movimiento telúrico, mientras que otros no se dieron cuenta.

Reacciones ante el temblor

Linda Ramírez, residente en Higüey, relató que sintió el temblor mientras realizaba labores domésticas. "Entré en pánico porque esto ya lo he sentido varias veces, pero últimamente son más frecuentes", expresó.

De su lado, Angelina Mercedes indicó que el sismo fue lo suficientemente fuerte como para notarlo mientras descansaba. "Estaba recostada y no me moví, pero me asusté un poco, aunque no intenté salir corriendo", comentó.

Adalgisa Santana, en cambio, aseguró que no sintió el temblor. "Rara vez los percibo", dijo, agregando con humor: "Al parecer estoy muerta, nunca siento ese asunto".

Altagracia Constanzo también afirmó que no se dio cuenta de que la tierra tembló. "Con las niñas en casa siempre estoy en movimiento, difícilmente puedo estar tranquila para notar algo así", explicó.

Las autoridades han informado que, debido a las características del sismo, no existe amenaza de tsunami para las costas de la República Dominicana.