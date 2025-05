Alcaldía del DN bajo fuego por sentencia que favorece a Impacto Urbano

Los partidos de oposición exigieron explicaciones a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) respecto a su fracaso en los tribunales frente a la empresa Impacto Urbano, que logró una sentencia para la restitución de 619 vallas retiradas y el pago de un astreinte en perjuicio del presupuesto municipal.

Durante la sesión de ayer del Consejo de Regidores, la secretaria general de este ayuntamiento, Elizabeth Mateo, aseguró que los abogados de la institución preparan su estrategia para atacar los efectos del fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y reiteró que esta compañía no pagaba impuestos.

"Nosotros vamos a revisar con la Dirección Jurídica el fallo que se ha emitido y vamos a proceder en consecuencia, que es lo que nos toca.... La Dirección Jurídica me informó ayer que tiene unas estrategias jurídicas al respecto", informó.

Recordó que este caso comenzó en el 2007 y ha pasado por varias gestiones (Roberto Salcedo, David Collado y Carolina Mejía), a las que culpó también. Esto provocó los señalamientos mutuos de regidores de partidos de oposición y del Gobierno.

"No vamos a permitir que a los munícipes se les afecte el patrimonio del ADN con un caso que involucra una serie de responsabilidades que no fueron asumidas por ellos en su momento", prometió.

Mateo trató de calmar la inquietud de los concejales ante lo que considera una táctica de intimación y la presión mediática de Impacto Urbano. "Ahora bien, nosotros como Ayuntamiento no podemos dejarnos asediar por una estrategia mediática ni por una estrategia jurídica", advirtió.

ADN no apeló

El tiempo para recurir la orden judicial se agotó para la Alcaldía, según se comprobó.

El representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Julio Martínez, presentó una certificación en la que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirma no haber recibido recurso de casación contra la sentencia del TSA que favoreció a Impacto Urbano al 28 de marzo del 2025.

Nerys Martínez, regidora de la Fuerza del Pueblo (FP), aseguró que la Alcaldía ha hecho un manejo deficiente del caso y criticó que no se informe al Consejo sobre la evolución de ese y otros procesos del ayuntamiento en los tribunales.

"La sentencia que nos están notificando no fue recurrida en casación. La pregunta es, por qué el ADN no recurrió esta sentencia y por qué no fue notificada a los regidores", preguntó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/16/neris-martinez-regidora-dania-acevedo-cf2e3786.jpg La regidora Nerys Martínez acusó a la Alcaldía del Distrito Nacional del manejo deficiente del caso Impacto Urbano. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Por esas razones, solicitó al Pleno crear una comisión de emergencia para abordar el tema y presentarle a la sala el estatus de todos los casos judiciales en que participa el ADN, petición que fue acogida

Martínez denunció que Impacto Urbano comenzó a operar en el 1999 sin contar con un contrato y que siempre se rehusó a pagar arbitrios por sus operaciones.

"Ellos querían seguir disfrutando de la ciudad sin pagar impuestos, sin licencia y sin pagar un solo centavo", acusó.